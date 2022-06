Luego de que hasta la semana pasada 19 distritos estuvieran con problemas de abastecimiento de gasoil, ahora son 21 los territorios con serias complicaciones. Se trata de 20 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, el número es engañoso, porque según el gerente de AutoSur (firma a cargo de las YPF de Tierra del Fuego), nuestro distrito también debería estar pintado, al menos, de amarillo.

Así lo señaló Charlie Mann en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina al referir que se ha dispuesto recortar en un 20% el abastecimiento de este combustible, lo que ya comienza a afectar diversos servicios.

Por ejemplo, Mann resaltó que «hay fleteros que salen del norte y nos preguntan si van a tener asegurado el regreso y le decimos que no; entonces el fletero al no asegurarle el combustible no va a salir con sus productos». Pero también otros servicios esenciales presentan complicaciones y uno de los casos se dio esta semana: patrulleros de la Policía de Tolhuin debieron viajar a Río Grande para abastecerse de gasoil.

A pesar de todo esto y a diferencia de las políticas implementadas a nivel nacional, Mann confirmó que sigue siendo la postura de AutoSur no generar un cupo de provisión de gasoil.