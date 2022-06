En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Mariela, una de las madres que realizaron una sentada durante todo el día lunes, comentó que “nos hemos autoconvocados tanto papás como alumnos para hacer un reclamo por las obras que faltan terminar en el colegio”.

“Nos autoconvocamos el día 3 de mayo, vinimos los papas a hablar con los directivos del colegio a preguntar el porqué de que los chicos no tiene gimnasia, no tienen educación física, y ellos nos comentaron que no hay lugar, que no está terminado el gimnasio, que no está terminado el colegio”, expresó la vecina.

A su vez, detalló que “hicimos durante el mes de mayo una recorrida por el colegio en distintos horarios y hemos visto que los chicos que tienen doble jornada, que vienen de la Margen Sur o de Chacra 4 o vienen del centro, se quedan a comer en el colegio y los hemos visto comer en el piso, ocupan todo el pasillo, de secretaría, los hemos visto que están sentados con su tapercito en el piso porque tienen doble jornada y también nos enteramos que hay alumnos que no tienen talleres porque no hay aulas”.

“Al colegio también le falta terminar de 4 a 8 aulas”, expuso Mariela, y agregó que “nosotros salimos en este momento porque hemos visto que en los medios a la ministro Analia Cubino decir que se van a hacer tres escuelas técnicas más, entonces yo digo que en vez de hacer tres escuelas técnicas más tienen que terminar las que ya hay, porque en el colegio solo dos cursos tienen educación física y son los chicos de la técnica, del bachiller no tienen gimnasia”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la mamá remarcó que “los chicos de la técnica tienen gimnasia en el sportivo, o sea que cuando vienen aquí en la escuela a la mañana, tienen gimnasia, entre la 13 y las 14 van al esportivo en el colectivo, pero se tienen que volver en colectivo al colegio porque tienen a la tarde los talleres”.

“Las quejas formales las autoridades las han presentado, desde que la escuela se inauguró por la vía legal se presentaron todas las notas, nosotros hablamos con el director y aún no hemos tenido respuesta, el centro de estudiantes realizó un abrazo solidario también que salió en todos los medios y no tenemos respuesta, nosotros tenemos los planos y como debe de ser el colegio como debe estar terminado el colegio”, sostuvo la mujer.

“Los chicos que tienen una carga horaria tremenda porque los chicos que vienen del centro o de otra zona tiene que salir prácticamente a las 5 de la mañana para llegar a Chacra XIII y entran a las 7 de la mañana, y comen tirados en el piso, se van a gimnasia, vuelven corriendo, con el estrés que ese chico tiene, y en cuarto año tienen que venir a la noche al colegio porque no hay aulas, cuando tienen entre 16 y 17 años, en pleno invierno cuando es de noche a las 5 de la tarde, y no hay aulas terminadas para que ellos terminen su secundario en tiempo y forma”, reclamo Mariela.