Los estudiantes del Club de Donantes de Sangre del colegio secundario EPEIM continúan su trabajo de promoción para que no falte stock de sangre y sus componentes en el Hospital Regional Río Grande.

Por el estudio de ((La 97)) Radio Fueguina pasaron los alumnos Renata, Gianella y Thiago, quienes invitaron a la comunidad a sumarse a através de las redes sociales a las campañas que llevan adelante. Por ejemplo, el pasado viernes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, realizaron un a charla de concientización en el edificio de la EPEIM.

Gianella comentó que «queremos recapacitar y poder comentarle a todas las personas lo que nosotros hacemos con respecto a la donación, que nosotros somos promotores a base de las redes sociales», y añadió que «nos comunicamos con la gente que necesita de esto de las donaciones y también para que donen».

«Nosotros publicamos lo que es necesario, la sangre que se necesita en el hospital de Río Grande y, junto al equipo de Hemoterapia, nosotros recapacitamos sobre este club y lo pudimos formar, así que hoy en día todos los alumnos de quinto año que pueden formar parte de este club», amplió la alumna en conversación con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

A su vez, Tiziano indicó que «como voluntarios del proyecto, en nuestro quinto nos encargamos de las redes sociales, que nos pueden buscar como @conectandovidas_epeim, en el cual informamos a través de flyers que hacemos nosotros los alumnos».

El estudiante expresó que «para la gente que quiera donar sangre y también incluso a la gente que necesita sangre, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, podemos difundir y concientizar la gente de que podemos ayudarlos».

Por su parte, Renata detalló que «nosotros no fuimos los que creamos este club, se hizo hace 2 años y fue con el objetivo de que el banco el hospital de sangre nunca tenga faltante, entonces cuando un paciente lo requiere no tengan que andar difundiendo qué tipo de sangre necesita para que vayan los donantes y, básicamente, para que sea un acto solidario de la gente y no solamente cuando tenga un conocido o un familiar que la necesite».

Para finalizar, la estudiante remarcó que el objetivo es que «la sangre siempre esté disponible y sea mucha la cantidad de voluntarios habituales que pueda tener el Hospital Regional de Río Grande, para las personas que verdaderamente necesitan de la sangre y sus componentes», teniendo en cuenta que «muchas veces no necesitan la sangre sino sus componentes que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, y eso es lo que nosotros tratamos de recapacitar con nuestro proyecto y tratamos de que también forme parte toda la comunidad en sí para formarnos más que nada como personas y recapacitar en el hecho de que seamos más solidarios y empáticos».