El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Banco de Sangre de los Hospitales Regionales de Ushuaia y Río Grande, concretó actividades vinculadas a promocionar y concientizar acerca de la importancia de la donación de sangre.

Las iniciativas se dieron en el marco del Día Mundial del Donante de sangre que se conmemora cada 14 de junio.

En un trabajo conjunto con la Universidad de Tierra del Fuego, en Ushuaia se brindó una charla de concientización destinada al personal docente y no docente de la sede y una segunda charla sobre factores de riesgo.

Además, un equipo técnico recolectó un total de 28 unidades de sangre de donantes a los que la Universidad otorgó los turnos de manera anticipada.

Paralelamente, un grupo de agentes sanitarios recorrió la ciudad logrando inscribir a 90 personas que de manera voluntaria donarán sangre al servicio.

A su vez en Río Grande, el Servicio de Hemoterapia recibió la visita de los alumnos de la escuela Epeim de 5 año, quienes llevan adelante el club de donación de sangre “Conectando Vidas Epeim”.

A fin de seguir promoviendo la importancia de donar sangre y conmemorar este día, distintos edificios públicos serán iluminados con el color rojo.

Para donar sangre en Río Grande:

-Acercarse al Servicio de Hemoterapia de lunes a viernes de 8:30 a 11:30, sin turno previo, por consultas al WhatsApp: 2964407128.

En Ushuaia las vías de comunicación son las que se detallan a continuación:

Email: hemoterapia.hru@gmail.com

Facebook: Banco de Sangre HRU

Instagram: bancodesangre.hru

WhatsApp (Donantes de sangre): 2901-469669 de lunes a viernes de 8hs a 14hs.

Requisitos para donar sangre:

Tener entre 18 y 65 años.

-Traer DNI.

-No estar ayunas. Evitar los lácteos y/o las grasas.

-Tener un peso mayor a 50 kg.

-No tener realizados tatuajes o piercings en los últimos 12 meses.

-No tener realizadas cirugías en los últimos 6 meses.

-Sentirse bien al momento de la donación.

-Informar si se está tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o estudios médicos.

-No asistir a Donar Sangre si en los últimos 15 días se tuvo: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o si tuviste contacto con casos sospechosos o confirmados de Covid–19.

-Informar si se ha cursado la enfermedad Covid-19.

-Uso obligatorio de tapabocas.