El encuentro federal se llevó a cabo ayer en Buenos Aires, presidida por la Ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, y de la que participó su par de Tierra del Fuego Judit Di Giglio.

Durante la asamblea de apertura de la Comisión de Salud Mental que se realizó en Río Grande se destacó el trabajo conjunto en la temática, entendiendo que el abordaje es interdisciplinario e intersectorial.

“Este fin de semana tuvimos la visita de la subsecretaria de Gestión e Instituto del Ministerio de Salud de la Nación, Edith Benedetti, oportunidad en la que creamos la Comisión Interministerial de Salud Mental, dando cumplimiento a la ley y donde pudimos elaborar una resolución”, explicó la Ministra de Salud de la provincia, Judit Di Giglio.

De la Comisión provincial participan múltiples Ministerios del Gobierno, equipos de salud de los municipios, integrantes de la Justicia y organizaciones de la sociedad civil. “La Comisión fue hoy un ejemplo en este Consejo, porque la subsecretaría Benedetti disertó, nos puso como ejemplo y ha incentivado al resto de las provincias”, destacó Di Giglio.

“Si bien la Ley de Salud Mental fue sancionada hace años, es relativamente nueva. La sociedad y los equipos debemos comprometernos en hacer efectivo el cumplimiento de esta Ley. Sabemos que los hospitales monovalentes no deben existir más. Nosotros no tenemos en la provincia, pero estamos trabajando con el Gobierno Nacional para tener en los hospitales casas de medio camino”, agregó.

El hospital monovalente, también llamado manicomio o neuropsiquiátrico, es un establecimiento de salud de una sola especialidad (Psiquiatría), que funciona como institución de encierro. En el año 2010 se sancionó y promulgó la ley 26.657 sobre salud mental en el ámbito nacional, la cual establece, entre otros puntos, que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, ordena que la internación debe ser breve y notificada al juez.

“La pandemia hizo más visibles los estados de vulnerabilidad, las adicciones, la violencia intrafamiliar. La incertidumbre que generó en la vida de todos, hizo que muchas personas padecieran trastornos de ansiedad y el hecho de no poder salir, no poder realizar controles periódicos, hizo que los pacientes que padecían patologías de salud mental se hayan agravado por no poder realizar su tratamiento”, concluyó la Ministra.