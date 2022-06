El contador Gabriel Clementino realizó una ponencia en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, en las jornadas “Medio Siglo de la 19.640: historia, actualidad y futuro del régimen de promoción económica y fiscal”.

“Como Cámara de Comercio somos una de las primeras fuerzas vivas de la ciudad y siempre venimos participando en lo que son los procesos de gestión, de modificaciones y mejoramiento del marco de la Ley 19.640, nos sentimos comprometidos no solamente con esta ley, sino también con la comunidad de la que formamos parte, para buscar soluciones y para buscar herramientas y es muy bueno lo que está pasando hoy porque se dan distintas opiniones, distintos puntos de vista y además distintos anclajes para poder defender mejor al Subrégimen de Promoción Industrial”, analizó el dirigente mercantil.

Clementino agregó en este sentido que la defensa “no solo debe ser al Subrégimen de Promoción Industrial, sino también el Régimen de Promoción Económico-Financiera de la provincia”.

Valoró que “la verdad, el evento está muy bien armado y nosotros como Cámara, tenemos esta responsabilidad. Seguramente tendremos algunos puntos que plantear, algunos temas que tenemos que modificar y seguir trabajando, porque todos sabemos que a esto hay que perfeccionarlo”.

Observó que “hoy estamos mejor que el año pasado porque tenemos un subrégimen que está prorrogado aunque, como bien lo sostuvieron los funcionarios provinciales y municipales que han expuesto, hay cosas que hay que cambiar de la letra de los decretos y nosotros queremos trabajar para buscar estos consensos en forma positiva”.

“La Ley 19.640 benefició al comercio y los trabajadores”

A 50 años de la 19.640 el contador Gabriel Clementino ponderó que los beneficios se hayan volcado no solo al comercio en general sino también a los trabajadores. “Nosotros somos una actividad satélite alrededor de la actividad industrial y somos parte del régimen, desde el punto de vista de las ventajas y de la promoción de la actividad, como así también nuestros empleados, porque no hay que perder de vista que acá los empleados tienen un plus y tienen Zona que hacen que nuestros salarios sean mucho mejor que en el norte y por eso este régimen de promoción tiene un efecto derrame específico sobre la población”.

Cabe recordar que este evento fue impulsado por el Municipio de Río Grande y el Gobierno de la Provincia; junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Tecnológica Nacional, y se desarrolló en la Biblioteca ‘Federico Leloir’ de la sede de la UTN.