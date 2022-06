La Jueza Federal de Río Grande fue una de las participantes de la jornada de debate sobre los 50 años de la Ley 19640. Consideró que la Ley “es inamovible”, pero apeló a retomar el debate sobre el sub régimen y su reglamentación.

En el marco de las jornadas “Medio Siglo de la 19.640: historia, actualidad y futuro del régimen de promoción económica y fiscal”, organizadas por el Municipio de Río Grande y el Gobierno de la Provincia, junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad Tecnológica Nacional, una de las disertantes, la jueza Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, compartió algunas reflexiones sobre la normativa trascendental para la provincia, al cumplirse medio siglo de vigencia.

“Es una ley de la Nación, es inamovible y así va a quedar” certificó enfáticamente la magistrada respecto de la continuidad, tantas veces puesta en dudas.

Sí distinguió la Ley propiamente del sub régimen reglamentario, que incluye la normativa, decretos, resoluciones, etc. Respecto de ello, consideró Borruto que “todo ese abanico requiere mesas de debate de expertos en el tema, de distintas áreas, integrando a las dos universidades, y veremos de qué forma debe continuar. Pero que es necesario un sistema que nos conecte, que no quepa ninguna duda”, aseveró.

En relación con la reciente escisión del rubro textil del paraguas de la 19640, la Jueza consideró que “son políticas de Estado, es una Ley de la Nación y es el Estado el que decide”. “No tengo la seguridad, pero quizás es porque pueda haber una posible promoción en ese aspecto en otra provincia, quizás” aventuró luego.

La Dra. Mariel Borruto participó en uno de los ámbitos de debate, cuyo tema fue “Orígenes y evolución de la 19640: Una cuestión de soberanía”, en donde intercambió pareceres con Rodolfo Di Leo, de UNTDF y Alberto Garófalo, de CAFIN, con moderación de José Abraham de la anfitriona UTN.

Puntualmente sobre el tema central del debate que la tuvo como participante, consideró que “para que la soberanía pueda ser ejercida, Tierra del Fuego necesita estar integrada. Para eso necesita políticas que lleven a la integración, como por ejemplo incentivos fiscales, industriales, regionales, lo que determine el Estado, que es su potestad”. Y a renglón seguido afirmó que la 19640 es, definitivamente, “una ley de la soberanía”.

Respecto de los constantes ataques que la normativa sufre principalmente desde las poderosas provincias del Norte del país, apeló a “sacarnos un poco la culpa de pensar que Tierra del Fuego tiene algo distinto y tiene beneficios. No es que tiene beneficios, tiene herramientas para conectarse a la región, al continente, al mundo y que son recomendadas por organismos internacionales como en distintas partes del mundo”.

También adjudicó la oposición al régimen fueguino tan trascendental para la provincia, a que “falta conocimiento, como le falta muchos de los que viven en Buenos Aires. El mundo no pasa por la Capital Federal, Argentina es un país muy grande y deberían venir a conocer”.

Finalmente, la Dra. Mariel Borruto enfatizó que la clave para la defensa del régimen que rige la 19640 es la educación y la información correcta: “Hacer conocer lo que tenemos, participar, estar en ferias, reuniones, intercambios, charlas en las universidades. Buenos Aires vive en un mundo diferente al nuestro. Educar, tratar de transmitir e informarse”.