El electo convencional estatuyente de la ciudad de Ushuaia por el partido Republicanos Unidos Agustín Coto, pasó por los micrófonos de ((La 97)) para reflejar las últimas novedades del inminente inicio de sesiones para reformar la Carta Orgánica, y además detallar el perfil de algunas de sus referencias políticas a nivel nacional.

Cabe señalar que Republicanos Unidos, durante la campaña preelectoral para obtener bancas en la Convención, obtuvo el firme respaldo del sector de los llamados “libertarios” en pleno auge en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Concretamente en la figura de su referente principal, Javier Milei, así como de otros integrantes de esa fuerza política en franco crecimiento.

Agustín Coto definió, según su entender, el sector político que integra y representa: “A nivel nacional está sucediendo una revalorización del pensamiento de la libertad. Hay un montón de gente joven que se acerca porque encuentra que quizás la solución no está en intervención de todo, en normar todo. Sino que somos las personas quienes ejercemos nuestra libertad y lo hacemos de la mejor manera, para mejorar nuestra situación relativa. Eso es ejercer la libertad”.

A continuación, fue consultado por la opinión del referente Javier Milei y su equipo económico respecto de una supuesta oposición a la continuidad del régimen de promoción industrial que rige en la provincia: “Esto lo hemos hablado con Javier. Una cosa es el sub régimen y otra la 19640. La ley es más que una simple ley, en algún sentido es una Constitución fiscal de Tierra del Fuego, parte de la identidad política y económica de la provincia”.

En ese entendimiento, Coto abundó que “considerar la ley una vaca sagrada que no se puede discutir, que a priori es maravillosa y nos beneficia a todos, es una discusión que nosotros queremos dar”. Enunció luego una crítica que desde su sector se expresa sobre el régimen: “Hace 20 años que no hay una nueva compañía en la Cámara de empresas que se benefician del sub régimen. Eso debería hacer ruido a los vecinos”.

Otra cuestión donde desde su fuerza política se pone especial énfasis es la presencia de “problemas que tenemos en la provincia para acceder a productos ensamblados o producidos en Tierra del Fuego, que tenemos que reimportar desde el continente. Nos pasa en muchísimos casos y nos sigue pasando”. Y también pidió analizar y repensar el sub régimen, “preguntarnos si estamos usándolo para servicios, para nuevas tecnologías, para ampliar. O solo nos estamos encerrando en un segmento, que puede ser muy productivo, pero que pasan los años y no se amplía”.

El convencional electo despejó dudas de la posición de Milei y de Republicanos Unidos respecto del amparo de la 19640: “No es que quiere que Tierra del Fuego pague IVA, ganancias, bienes personales y aranceles de importación. Nosotros no lo queremos, Javier tampoco. Pero si fuera por él, nadie debería pagar eso de Ushuaia a La Quiaca, no de Ushuaia al paralelo 54. Hay una avalancha de detractores que instalan la idea que el tipo (Milei) quiere cobrarnos impuestos a nosotros, cuando es el tipo que si fuera por él los aboliría”.

Otro punto en donde reparó que el beneficio no alcanza a los fueguinos es en relación a los costos: “En Tierra del Fuego pagamos el costo más alto de todos. Cuántas cosas compramos y pagamos más que en el Norte, cuando deberíamos pagar el 21% menos. Nos pasa hace mucho tiempo y lo tenemos naturalizado. Y no está bien, porque el beneficio fiscal alguien lo obtuvo, no es que esa plata se desmaterializó, esa plata está en el bolsillo de alguien, ni en el tuyo ni el mío” graficó Coto.

Por ello señaló que desde el sector que representa “queremos dar este tipo de discusiones”, pero distinguió que “a veces la defensa del status quo se hace desde espacios tradicionales, porque se benefician de una estructura fiscal que quizás no es la mejor para quienes supuestamente nos beneficiamos de ellas”.

Finalmente, Coto se refirió a la situación del sector liberal en Tierra del Fuego. Consideró un beneficio tener ya un partido constituido a nivel provincial, “no un grupo de whatsapp o un cúmulo de buenas intenciones”. Rescató que la percepción de la gente en general sea la de estar ante “algo nuevo, emergente, en algunos casos caótico, pero para bien. Se acerca gente todo el tiempo, por distintos motivos. Quienes estamos en el partido tenemos una responsabilidad de invitar, si coincidís totalmente o si coincidís parcialmente, vení a discutir. No somos un espacio doctrinal” caracterizó al respecto.

Abundó finalmente sobre ese concepto, sosteniendo que, más allá de la estructura partidaria necesaria –“tenemos el partido porque tenemos que tenerlo”-, consideró mucho más valioso “que la gente se acerque, discuta y queremos seguir invitando que se sumen, que discutan, que participen, que coincidan o que disientan. Es abrir la discusión para quien tenga ganas de participar”.