Río Grande.- En la jornada de este martes el Concejo Deliberante continúo con el debate de los diferentes asuntos que se encuentran en comisión en el Museo Virginia Choquintel, y uno de los proyectos que fueron analizado es el presentado por el concejal Diego Lassalle que tiene que ver con la creación del servicio de Asistencia a la salud emocional “Conectar con la vida” en el ámbito de la ciudad de Rio Grande. El proyecto tiene por objetivo brindar un número telefónico y pagina web, para aquellas personas que soliciten el apoyo de un especialista en psicología, como así también se establece que la asistencia estará disponible durante las 24 horas del día, de lunes a viernes, con guardias los días sábados y domingos, siendo que la autoridad de aplicación será la dirección de salud mental y adicciones, a través del área que corresponda.

Asimismo el municipio de la ciudad de Rio Grande deberá realizar campañas informativas en las redes sociales y los distintos medios de comunicación oficiales, a fin de concientizar sobre esta problemática y transmitir a la comunidad el servicio de líneas telefónicas, así como también la página web disponible.

De la reunión que participó el Cuerpo de Concejales completo participó también en el debate de este proyecto la Directora General de la Dirección de Salud Mental del Municipio Andrea Manavela.

Tras la reunión, el autor del proyecto, concejal Diego Lassalle, señaló que “el proyecto tiene que ver con conectar con la vida, que es un centro de atención al suicidio a través de una línea telefónica y un sitio Web, entendiendo que esto es la punta del iceberg y debajo de esto hay un montón de situaciones en la salud mental que se tiene que trabajar de manera transversal, concibiendo que no solo se debe trabajar desde el Municipio sino también con Nación y la provincia”.

Resaltó como muy positivo que “el Municipio ponga interés en este proyecto, hay una Dirección de Salud Mental en el Municipio que está dando sus primeros pasos, que tiene más de veinte profesionales que están haciendo programas de intervención en diferentes centros de salud municipales, pero como es un tema muy sensible me parece que todo aquellos que podamos ir sumando desde diferentes áreas es sumar al trabajo que se está haciendo y sobre todo que tenga continuidad en el tiempo”.

Lassalle puntualizó que “con el Municipio tenemos muchas coincidencias con respecto al proyecto, digamos que es muy difícil con que vengan con un no con respecto a esto, estamos hablando de salud mental, de salud emocional y estamos hablando de los pibes y de las pibas de nuestra comunidad, además de todo aquel que está atravesando una crisis emocional y todos tenemos que tratar de evitar que se llegue a esas decisiones que después lamentamos y si todos nos involucramos habrá mayor contención, mayor prevención, mayor asistencia y vamos a empezar a trabajar de una manera articulada real y no solamente en un papel”.

El edil remarcó que “hay una mirada nacional, hace dos o tres meses atrás el gobierno nacional sumó mucho más presupuesto a salud mental, lo cual es un efecto cascada hacia la provincia y el Municipio”.

Por último señaló que “el proyecto continuará en comisión, en una primera instancia participó el Municipio y próximamente llamaremos a salud de la provincia para que nos de su mirada y para que también nos cuenten que propuestas y proyectos están llevando adelante, como así también tendremos gente de Fuerzas de Seguridad, donde los protocolos tienen que ver con la asistencia de ellos, es un tema al que hay que sacarle el tabú y tenemos que hablarlo aún más para que se logre un proyecto que sea significativo y que sea aplicable”, concluyó el concejal Lassalle.