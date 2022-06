Este sábado 11 de junio, en el gimnasio del club San Martín de la ciudad de Río Grande, se llevará a cabo el Encuentro Provincial de Selecciones de Futsal AFA denominado “Malvinas nos une” en el marco de las conmemoraciones por los 40 años de la gesta de Malvinas.

La iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto con la Cancilleria Argentina y organizada con la Secretaría de Deportes y Juventudes de Tierra del Fuego, la Subsecretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales y las Ligas Oficiales tanto de Ushuaia como de Río Grande.

Desde la Secretaría de Malvinas de la Cancillería de la Nación se viene trabajando en una agenda de actividades en relación a los 40 años de Malvinas, y en este caso en Tierra del Fuego se decidió organizar un encuentro deportivo en conmemoración a esta fecha tan importante para todos los fueguinos, cumpliendo con una de los ejes principales de trabajo que es resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el cronograma indica que serán dos partidos entre los seleccionados mayores de Río Grande y Ushuaia, en las divisiones femenina y masculina. Además, habrá un partido homenaje a los veteranos y veteranas de guerra que protagonizarán los equipos de los Centros de Veteranos de las ciudades mencionadas.

La competencia comenzará a partir de las 18:00 con el partido entre los seleccionados femeninos de Ushuaia y Río Grande, mientras que desde las 20:00 tendrá su espacio el desafío entre los Centros de Veteranos de Guerra de Río Grande y Ushuaia. A continuación se realizará la ceremonia oficial con las autoridades presentes y cerca de las 21:00 está previsto el inicio del gran choque entre las selecciones masculinas de Rio Grande y Ushuaia.

Entrada libre

La entrada al gimnasio del club San Martin de la ciudad de Río Grande para presenciar los partidos es libre y gratuita, pero por una cuestión de capacidad, solo ingresarán al recinto los primeros mil doscientos (1200) espectadores y luego no se permitirá mas ingreso.

Además se comunica que todo el evento se podrá seguir en vivo por la Televisión Pública Fueguina y por la señal nacional de DeporTV para todo el país.

SABADO 11 DE JUNIO – CLUB SAN MARTIN

18:00 – 1° Femenino Selección Rio Grande vs. Selección Ushuaia

20:00 – Desafío Excombatientes Veteranos de Guerra de Malvinas de Rio Grande vs. Veteranos de Guerra de Malvinas de Ushuaia

20:30 – Ceremonia: Acto Central con autoridades

21:00 – 1° Masculino Selección Río Grande vs. Selección Ushuaia