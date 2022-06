Las cocineras Natalia Flores y Dorita Lima, junto a la directora de Servicios Gastronómicos, Gloria Navarro, relataron cómo es el trabajo que llevan adelante desde la Intendencia.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Lima señaló que “somos varias en la cocina, somos siete que cocinamos, cada una tiene su trabajo específico, unas están en la cocina, otras hacen tortas, otras galletas, otras hacen para los eventos especiales, tenemos dos chicos que asisten en la limpieza”.

Desde el área se asiste con la comida de los distintos eventos, no solo al Municipio, si no también a otras instituciones, como escuelas y comedores. “”Hacemos tortas, también hacemos sándwiches, hacemos las comidas que hay a veces y hacemos cenas protocolares”, sostuvo Dorita, y agregó que “hacemos un poco de todo en la cocina municipal, que está ubicada arriba del centro deportivo, yo creo que el 90% de la gente de Río Grande probó algo de la cocina municipal en la iglesia o en la fiesta del arbolito y para muchos lugares donde cocinamo y por ahí no saben que cocinamos ahí”.

“Se asisten a comedores, a parroquias, a todas las escuelas ya sean públicas o privadas, los pastelitos en la calle el 25 de Mayo y en muchos eventos -expresó la referente-. En todo lo que hace el Municipio, claro, estamos ahí nosotros, entonces por ahí no se sabe que nosotros somos los que lo hacemos, pero seguro que algo habrán probado de nuestra cocina”.

Por su parte, Natalia, hablando de una tarea específica, mencionó que “las tortas es una de las tantas cosas que hacemos, las hacemos para los actos protocolares para asistir a escuelas, también cocinamos todos los días para los lugares que el municipio asiste y hacemos todo lo que es eventos grandes, como por ejemplo fin de año, los pan dulces, huevos de pascua en Pascua y cuando hay muchos eventos, cocinamos para lo que el municipio necesita”.

Asimismo, detalló un poco del trabajo cuando se deben realizar grandes cantidades de tortas: “Los bizcochuelos los hacemos un día antes o dos días antes porque, en realidad, depende de la cantidad que nos pidan; por ejemplo, ahora, para el día de la provincia el 20 de junio son muchísimas tortas, porque todas las escuelas piden y aparte de todos los cuartos, entonces son muchos y por ahí hacemos antes los bizcochuelos, los rellenamos un día anterior y el mismo día los decoramos”.