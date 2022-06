El escándalo del gremio judicial en Tierra del Fuego no da tregua

El grave conflicto que envuelve a la seccional Tierra del Fuego de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, lejos de aplacarse, cada vez suma más ingredientes que justifican la calificación de escándalo de nivel nacional.

Luego de la violenta intervención a la seccional provincial en Ushuaia, por parte de enviados de la conducción nacional, ahora la batalla entre los exaliados, el titular nacional Julio Piumato y el provincial, Luis Bechis, se disputa en los medios de prensa, con denuncias cruzadas, crecientes y gravísimas.

Ambos dirigentes accedieron a expresar, en forma separada, su posición en los micrófonos de ((La 97)), en un intento por aclarar la situación en la que están envueltos y que provoca un grave perjuicio a la organización de los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego. En definitiva, las víctimas en esta feroz pelea de poder.

“Muevo yo, Piumato”

Julio Piunato, titular del gremio de judiciales a nivel nacional.

Primeramente, Julio Piumato expresó la postura “oficial” del gremio en el nivel nacional. Relató que la directiva que encabeza recibió denuncias de «numerosos» afiliados de la seccional Tierra del Fuego, por lo que se tomó la decisión, de acuerdo con los estatutos vigentes, de resolver una intervención por 30 días.

“Hubo elecciones y las nuevas autoridades tendrían que asumir el 26 de julio. Entonces tendremos que corroborar si son ciertas las denuncias” definió Piumato. A ese efecto, envió a Tierra del Fuego al interventor designado, Federico Bellone, a una miembro de la comisión directiva, la actual secretaria de Administración Maia Volcovinsky, electa secretaria Adjunta y los auditores, el contador del gremio, Dr. Carlos Bell y la auditora interna, Dra. Estefanía Burgos.

El dirigente nacional puntualizó en los hechos de violencia que tuvieron lugar cuando el dirigente local, Lucas Méndez, se opuso a entregar una notebook que -esgrimía- era de su propiedad y no del gremio.

“La notebook es propiedad del gremio, lo que tiene cada regional es un poder de administración, pero el patrimonio único es nacional” explicó.

Relatando el episodio, Piumato reconoció que “se presenta violentamente” el miembro de la actual comisión directiva de la seccional, Lucas Méndez, quien -dice- “tiene varias denuncias por violencia de género”.

Denunció Piumato que Méndez, su hermano y otra gente “violentamente tratan de apropiarse de la notebook con la cual los auditores estaban haciendo la auditoría. Evidentemente el objetivo era evitar que la auditoría siguiera avanzando. En función de eso hay un forcejeo, agredieron al contador del gremio que tuvo que ser atendido en el Hospital Regional con cuatro puntos de sutura y también agredieron a la secretaria de administración”.

Cuestionó el accionar policial que “insólitamente en lugar de secuestrar la computadora y dejarla en la sede del gremio donde la intervención estaba legalmente constituida, se la entregaron al señor secretario general intervenido, Luis Bechis. Es una irregularidad absoluta” se alarmó.

Luego pasó a exponer las denuncias que motivaron la intervención. Según Julio Piumato, la seccional fueguina “no cumplía con el estatuto” en relación con depósitos descontados a los afiliados que “tenían que ser depositados en una cuenta nacional y el gremio nacional era el que después la parte correspondiente la transfería a las autoridades de la seccional”.

Además, señaló que en el sistema “muy peligroso” de cuentas, no consta ningún tipo de contralor.

Otra de las denuncias que la intervención deberá comprobar, refiere al “uso en beneficio propio de bienes del gremio, departamentos que eran ofrecidos por Booking a turistas, pagaderos en dólares que no ingresaban a las cuentas de la seccional; créditos dados a los afiliados de forma absolutamente ilegal constituyendo prima facie el delito previsto en el 310 del Código Penal que impide la intermediación financiera de entidades no aceptadas por el Banco Central”.

Piumato asegura que esos préstamos “en muchos casos eran sin intereses para los miembros de la comisión directiva y con intereses de todo tipo para algunos afiliados”, además de no encontrarse constancias escritas de pedido de esos créditos. “Una irregularidad total donde se manejaban con absoluta impunidad en perjuicio de los afiliados y de la organización gremial”.

Adelantó que, a poco de comenzar la intervención a investigar, las denuncias de los afiliados de las tres ciudades “están hasta el presente absolutamente corroboradas”.

Una vez más insistió en que la violencia “vino por el lado de los intervenidos, con el único fin de evitar que la auditoría pueda terminar de verificar todos los ilícitos que ya empezaron a corroborar en las horas que estuvieron trabajando”.

Según su postura, los ilícitos y las denuncias a consecuencia, no tienen que ver con la disputa electoral reciente. “Tratamos en el proceso preelectoral de no tomar esta decisión, porque ahí si hubiera sido tomado como incidir en el resultado electoral. Pero teníamos la decisión, ganara quien ganara” afirmó.

Volvió a cargar las tintas sobre Lucas Méndez –“tiene causas por violencia de género hacia su pareja, causas que las conocen fiscales de Buenos Aires”-, y dijo que deberán deslindar “quiénes son los miembros de la actual comisión directiva de la seccional que son responsables de estos ilícitos”. Una vez concluida la auditoría, la comisión directiva nacional tomará la determinación de los pasos a seguir.

Seguidamente personalizó en su exaliado de años, Luis Bechis, de quien dijo “no cumplió con un montón de reclamos que hacían a la transparencia y que ahora, una vez que pasó a la oposición, nos enteramos que se manejó como un monarca en la provincia”.

“Lo que diga Bechis es una fábula, él va a tener que responder por los ilícitos que ya dimos cuenta. Las pruebas están”.

Finalmente, sumó al escándalo a la integrante del Superior Tribunal de Justicia, al asegurar que su exaliado y ahora acérrimo enemigo, “es protegido por la Dra. (María del Carmen) Battaini; insólitamente, porque hay muchas denuncias por violencia de género”, abundó.

En este rincón, Bechis

Titular de la seccional TDF, ahora intervenida, Luis Bechis.

El secretario general, ahora intervenido, de la seccional fueguina del gremio judicial, Luis Bechis, también habló por ((La 97) Radio Fueguina, en donde reiteró su defensa que esgrime desde que cayó en desgracia en manos de su otrora referente nacional. Bechis dijo que ya durante la campaña, Julio Piumato “había manifestado que toda aquella regional o seccional que perdiera la lista marrón, iba a ser intervenida. Lo tenemos grabado y certificado. Cumplió su palabra”.

También cuestiona que, como actual autoridad nacional -Bechis es secretario general adjunto-, “no fui notificado de la reunión ni de la intervención todavía, ni yo ni ninguno de los de la comisión. Acá siempre cuando han mandado a alguien para hacer alguna auditoría se lo ha atendido, hemos abierto la sede, porque no tenemos nada que esconder”.

En cambio, sobre las denuncias que ahora debe afrontar, dice sólo conocerlas por “dichos de él”, de Piumato. “Nosotros teníamos una cuenta corriente donde está todo registrado, ingresos y egresos, tenemos propiedades que son del gremio provincial, con fondos provinciales, no son con fondos nacionales. Por lo tanto, no se puede apropiar de un bien que no es de él” sostuvo, contrariando meridianamente lo argüido por el dirigente nacional.

Consideró que, si hubiera mala administración de fondos, como supuestamente se lo denuncia, “el pasado 17 de mayo no hubieran votado a la celeste y blanca, sino que hubieran votado a la lista marrón”.

Reiteró a modo de defensa las irregularidades advertidas durante el proceso preelectoral, “de gente no afiliada que votaba, gente que era candidata y no cumplía los requisitos, el padrón nunca se nos dio, lo vimos recién el día de la elección y había 45 agregados. A pesar de todas las trampas les ganamos la elección”.

También mencionó la auditoría previa que él mismo gestionó, “pedí que se hiciera un control de patrimonio en la Fiscalía, que se me realizaran las supuestas denuncias por supuestos manejos irregulares de mi parte. Me autodenuncié conjuntamente con Lucas Méndez y Daniel Vidal”.

No dejó Bechis de contraatacar a Julio Piumato, sospechando que si, como dice, el gremio tiene 15.563 afiliados, “si hacés un promedio de $ 6000 por afiliado mensual, significa que a las arcas del gremio nacional entran $ 93 millones mensuales… eso nunca lo vi reflejado en ningún balance. Esto es un delito o está falseando, o se está robando todo el dinero que no ingresa”.

Bechis fundamentó su alejamiento del sector de Piumato en “la necesidad de alternancia en toda organización. Cuando planteé eso hace cuatro años me dijeron de seguir un mandato más. A nivel nacional solicité una interna para cumplir la alternancia y no se me concedió. Entonces una serie de compañeros dijeron intentemos hacer la alternancia a partir de otra lista”.

“No puede ser 32 años en el poder con un manejo como patrón de estancia, queriendo apropiarse de todos los bienes de la seccional” volvió a la carga Bechis sobre la conducción nacional. “Si hubiera mal manejo de fondos hubieran denunciado, yo no vi ninguna denuncia, no me mostraron ninguna”.

Tras reafirmar que la intervención es un “capricho de Piumato sin pruebas”, adelantó que antes de terminar su mandato “voy a presentar una nota y la voy a mandar a los medios, donde voy a pedir una auditoría externa y un control patrimonial de todos los integrantes de la comisión directiva nacional”.

“Va a tener que dar cuenta de quién financió la campaña de la lista marrón, viajando por todo el país, con todo pago. A la lista celeste y blanca no la financió nadie. A ellos los financiaron todos los judiciales, porque usaron el patrimonio del gremio para hacer la campaña para su lista”, concluyó su catarata de acusaciones Luis Bechis.

Finalmente, rechazó lo afirmado por Piumato respecto de su condición de protegido de la jueza del Superior Tribunal Fueguino, María del Carmen Battaini: “¿En qué me protege? María del Carmen es una integrante más, hay cuatro ministros, yo soy empleado judicial, ella no es afiliada al gremio, (Javier) Muchnik no es afiliado, Sagastume es afiliado, pero no votó por una cuestión de principios. El único que votó es (Ernesto) Löffler y ¿con quién se sacó la fotografía? con Julio Piumato. Entonces Piumato tendría que decir quién es el que amparó a la lista marrón acá”.