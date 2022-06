El secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, dialogó en exclusiva este jueves con ((La 97)) Radio Fueguina luego del escándalo acaecido en la sede que el gremio tiene en la ciudad de Ushuaia y que ayer fue noticia por haber sido intervenida.

Sin embargo, a pesar de haber sido acusado de promover una «ocupación violenta» del sindicato, Piumato se defendió y resaltó que la intervención «se realizó totalmente bajo reglamento, como lo indica nuestro gremio y hasta con previo aviso a las autoridades competentes».

Además, aclaró que la decisión de presentarse en el gremio de Ushuaia responde a las «numerosas denuncias recibidas por parte de afiliados, que no son nuevas, sino que vienen desde hace mucho tiempo» y reconoció que hasta ahora no se habían tomado cartas en el asunto «porque estábamos en elecciones y no queríamos que se desviara la atención de los gravísimos hechos denunciados».

Es que, entre otras cosas, Piumato confirmó que hay presentaciones de afiliados que indican existiría «un peligroso sistema de descuento a los trabajadores», pero también habló de «uso irregular de los bienes del gremio» y hasta señaló que se habrían utilizado inmuebles del sindicato para ofrecerlos en booking como alquileres temporarios.

«Muchos afiliados tienen miedo», sostuvo, y al ser consultado por Bechis, con quien hasta hace un tiempo mantenía un vínculo cercano, señaló que tiene «un manejo patriarcal y autoritario, se maneja como un monarca» y agregó: «Es un protegido de la Dra. (María del Carmen, integrante del Superior Tribunal de Justicia) Battaini.

Por último, señaló que más allá de la intervención realizada por estas horas para verificar estas irregularidades y la presentación de tipo penal por las agresiones que sufrieron los interventores, también se ha abierto «un sumario interno porque hay denuncias de violencia de género contra Luis Bechis, Lucas Méndez y Daniel Vidal».