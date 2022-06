Pablo Nahuel Bolaño es licenciado en Administración de Empresas, se recibió en Buenos Aires y regresó a la isla para ejercer en su ciudad natal, Río Grande. A tan solo meses de haber obtenido su título busca un trabajo mediante la presentación de currículum vitae y las clásicas entrevistas laborales.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Pablo comentó que se recibió en diciembre de 2021 en Buenos Aires. Primaria y secundaria las cursó en la EPEIM, donde destacó que pudo adquirir la dinámica de estudio para encarar luego la universidad.

“El ritmo de las evaluaciones, trabajos prácticos, exigencia yo creo que eso fue lo que más me ayudó en la preparación secundaria, por lo menos ahí en mi escuela”, explicó el profesional, y añadió que “por ejemplo en nuestra escuela todas las pruebas son una semana, entonces una semana teníamos como 14 pruebas y eso te ayuda a administrar los tiempos, a preparar todo con cierta anterioridad”.

La carrera universitaria le tomó cuatro años y su intención desde un comienzo fue volver a Tierra del Fuego para encontrar un trabajo y seguir aquí su historia. “Siempre mi idea fue volver, venir acá a ejercer, no tuve la suerte todavía de encontrar trabajo pero ya desde mediados de febrero estoy tirando currículum, en la famosa búsqueda laboral”, relató el fueguino.

Respecto de su trayectoria académica en el norte del país, Pablo destacó la importancia de la contención familiar y de los amigos: “El acompañamiento de la familia mientras estudiaba yo creo que fue lo más importante durante la carrera, todos los días hacer una videollamada, siempre el esfuerzo económico, de que no te falte nada, todo es vital y yo creo que gran parte del logro es por ellos. Te vas de tu casa, estás lejos, es importantísimo que las relaciones sigan estando y no sentirse solo porque por ahí te vas allá y hay muchos que se sienten solos y la familia tiene que estar sí o sí. Por suerte para mi las videollamadas fueron de las mejores creaciones para el estudiante, poder ver la cara de tus familiares, a mí por lo menos, eso me calmaba mucho”.

Acerca de su futuro inmediato, el licenciado subrayó que la prioridad es conseguir un empleo y comenzar a aplicar en la realidad lo que aprendió de forma académica. “Yo ahora quiero trabajar, quiero experimentar, quiero la experiencia, aprender de ella, que por ahí es lo que me falta -expuso-; ya tengo toda la parte teórica y ahora quiero ir a la práctica y, luego, a partir de ahí, especializarme. Ya desde ese punto de vista, en la carrera me gustó mucho la parte de recursos humanos, la parte del liderazgo, el trato a las personas, y todo lo que es mejorar procesos es lo que más me gustó de la carrera”.

Por último, al igual que el acompañamiento familiar, Pablo valoró el apoyo de sus amigos de la secundaria y de los nuevos hallados en la universidad. “Tuve la suerte de que mi gran grupo de secundaria en parte se fue a Buenos Aires, así que todos los tiempos libres nos juntábamos, nos reíamos, y hoy todavía nos seguimos juntando, hablando por WhatsApp, así que por suerte tuve aliados allá conmigo”, concluyó el formado en Administración de Empresas.