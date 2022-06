Melella, sobre la reforma de la Corte: «Tiene que ser federal y no mirar solo el ombligo del país»

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, explicó su posición acerca del proyecto impulsado por la mayoría de los mandatarios nacionales para modificarla composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Melella dividió su postura en tres apartados: “Pienso que primero, tiene que ser una Corte federal y que no mire el ombligo del país, solo a Buenos Aires. Tenemos que sentirnos representados”.

“Segundo, tiene que haber paridad de género. Hoy no hay paridad, son todos varones y eso es un dato concreto”, aclaró el mandatario provincial quien, a su vez, planteó: “Tercero, tiene que ser una Corte especializada”.

“Hoy entran unos 500 juicios al año a la corte y se resuelven tres. La Corte no está dando respuesta, y no me refiero solo en cuestiones de constitucionalidad, en peleas entre Nación y las provincias”, aclaró.

En ese sentido, expresó que “tiene que haber una Corte más amplia, más especializada. El mundo avanza y se transforma, tiene que haber una Corte más moderna porque todo lo que se demora en llegar, ya no es justo”.

“Por eso estoy plenamente, totalmente de acuerdo en transformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, cerró.