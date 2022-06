Los concejales Javier Calisaya, Miriam Mora, y Diego Lasalle recibieron, en el Concejo Deliberante a funcionarios del gobierno de la provincia que representados por el Secretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Facio; el Secretario de Coordinación Política, Walter Garay, la Directora Provincial de Asistencia Legal a la Comunidad, Luciana Oyarzún y Sergio Gamarra, Director General de Planificación de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia.

Los representantes provinciales acercaron a los Concejales un Proyecto de Ordenanza denominado: “Movilización de Niños Seguros. La iniciativa surge a partir del vacío normativo que existe al respecto dado que la Ley Nacional de Tránsito exige que los niños pequeños deben viajar con los sistemas de retención infantil”.

Sin embargo, la mencionada norma no especifica que esta obligatoriedad se extiende a los servicios públicos de pasajeros y es por ello que en la actualidad los niños menores de edad viajan en estos transportes, en el regazo de sus padres; en el asiento central con un cinturón de seguridad a la cintura, en el asiento lateral o sentados sin seguridad como si debe ocurrir obligatoriamente en los vehículos particulares.

Por lo tanto y en virtud de que en la Ley Nacional de Tránsito no se especifica si se trata de vehículos particulares, de alquiler o transporte público. Y en virtud de que “Argentina permite que cada provincia, municipio o comuna, se adhiera o no a la ley y que puedan crear ordenanzas o leyes para mejorar las medidas de seguridad fijadas por la Ley Nacional”, las autoridades provinciales promocionan la norma municipal para disponer la obligatoriedad del Sistema de Retención Infantil en el Transporte Público.

Y especifican que en Tierra del Fuego “según estimaciones del censo poblacional hay aproximadamente 32.433 menores entre 0 y 9 años de edad. De los menores siniestrados, solo el 16% utilizaban SRI, si tomamos al total de menores de la provincia, como posibles futuros siniestrados podemos decir que 27244 niños no utilizaran el SRI mientras son transportados en vehículos”.

Y sostienen que la propuesta busca: “Incorporar la cultura de transportar a los niños de modo seguro, ya sea en vehículo particular, transportes de pasajeros, taxis, remises; transporte de Oferta libre y a futuro en el transporte público; mejorar la prestación y calidad del servicio en el transporte de pasajeros, apuntando a la seguridad vial infantil; mantener baja la tasa de víctimas fatales, de niños menores de edad, transportados en vehículos en la provincia de Tierra del Fuego y, además, ser la provincia precursora en adoptar esta medida de seguridad vial, como política de estado, para replicarla en el resto del País”.

La iniciativa fue bien recibida por los Concejales Calisaya; Mora y Lasalle que se comprometieron a analizar la propuesta a los efectos de promoverla en el ámbito del Concejo Deliberante para su discusión parlamentaria.