La inesperada medida se dio luego de que el Ministro fuera sindicado como el autor de un mensaje en off con críticas a la Vicepresidenta. En Tierra del Fuego, Kulfas fue siempre cuestionado por ser un lobbista de las textiles del continente.

Después de meses de especulaciones sobre cambios en el Gabinete para zanjar la interna en el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández dio un súbito paso que sacudió al Gobierno, al pedirle la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de sus alfiles más cercanos y miembro del cuestionado gabinete económico.

El recambio, inesperado (aún no se conoce quién será el sucesor), ocurrió poco después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara públicamente una información off the record en su contra, que atribuyó a la cartera productiva.

Más allá del hecho puntual, Kulfas, que asumió en diciembre de 2019, era uno de los funcionarios apuntados con mayor vehemencia por la vicepresidenta y su salida del Gabinete se celebró en Tierra del Fuego como un logro propio.

Y es que desde siempre Kulfas es señalado como uno de los principales lobbistas de las industrias textiles radicadas en el continente y se le atribuye a él las modificaciones realizadas a la extensión del subrégimen local que discriminaron a las fábricas del vestido de Tierra del Fuego.

Pero no termina ahí ya que fue combativo, incluso desde antes de acceder al Gabinete del Presidente, de todo el subrégimen de Promoción Industrial, llegando a señalar en 2019 que «el régimen de Tierra del Fuego no ha funcionado» y hasta bregó por «acotarlo y pensar proyectos que tengan más capacidad genuina real de crecer».

Por todo esto no es de sorprender que referentes del sector textil hayan saludado hoy la decisión de Alberto Fernández de apartar del cargo a Kulfas y fue el titular de SETIA, Mariano Tejeda, el primero en alzar la voz.

«Cayó uno de los más grandes lobbistas y detractores de la ley 19640. Uno de los ideólogos de dejar afuera de la prórroga del subrégimen de promoción industrial a la industria textil de Tierra del Fuego. Chau Kulfas», escribió hoy el dirigente. «Hay que ir sacando a los gorilas disfrazados de peronistas para que se pueda hacer lo que se debe hacer», cerró Tejeda.