En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ignacio, uno de los empleados de la firma que dejó de producir el año pasado remarcó que «estamos haciendo torta fritas para ofrecer al público, de alguna manera saliendo adelante con esta problemática, convencidos de que lo que a nosotros nos interesa es trabajar».

«Nos pueden quitar el trabajo, lo que no nos pueden quitar es la voluntad de seguir adelante y seguir haciendo cosas como para subsistir de alguna manera», expresó el desempleado, y añadió que «obviamente que esto no compensa lo que es un sueldo de fábrica, pero es lo que nos mantiene de alguna manera activos, nos da la posibilidad de algún ingreso y de seguir adelante».

«Estamos acá en las instalaciones, tenemos la posibilidad de ingreso en la plata, de hecho cocinamos en las instalaciones de la fábrica, pero digamos que solamente está para algunas personas, no es una cuestión masiva lo que hace a la concurrencia a la planta», detalló Ignacio en conversación con el programa radial «Un Gran Día».

A su vez, el operario se refirió a la posibilidad de reiniciar las tareas fabriles: «La planta se encuentra en excelentes condiciones de operatividad, está como el último día que se trabajo, así que cuando digan arrancamos. De alguna manera nosotros estamos cuidando la empresa porque es nuestra fuerte de trabajo y es lo que en algún momento tenemos la esperanza de que vuelva arrancar. De hecho hay algunas gestiones que se están llevando adelante para que esto pueda volver a retomar pero hoy por hoy no hay algo concreto. Que se estén llevando algunas gestiones adelante para poder retomar el curso del trabajo es lo que nos mantiene esperanzados y el tiempo dirá si estamos esperanzado con razón o no».

Por ahora, los ex empleados de Digital Fueguina realizan panificaciones desde temprano en la mañana y alrededor de las 8:30 horas comienzan a venter en el edificio de Montevideo al 1100.

«Para nosotros nos es favorable el hecho de poder contar con las instalaciones para poder hacer lo que estamos haciendo, entiendo que hay mucha gente que ha ingresado a trabajar en otros lugares, pero digamos que ese número no es el mismo que el inicial, obviamente -refirió Ignacio-. Han ido ingresando en otros lugares, de hecho yo también he tenido un periodo de tiempo en el que estuve trabajando en otros lados, pero fue transitorio. No somos muchos los que estamos haciendo esto, pero es lo que nos queda».