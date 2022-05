En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Campos señaló que «yo no puedo adelantar nada al formar parte de la Sala Acusadora y más habiendo conformado, a través del sorteo que se realizó, porque no hubo puntos de coincidencia con el resto de mis pares, con los cuales formo parte de la Comisión Investigadora», por lo cual reiteró que «que sobre las acciones que se van a llevar adelante no puedo adelantar nada».

«Creo que no podemos desconocer que el hecho ocurrió porque el propio Ejecutivo Municipal hizo la denuncia en la Justicia y nosotros, cumpliendo con lo que establece la Carta Orgánica no podemos dejar de poner en funcionamiento la Sala», expreso el edil en diálogo con el programa radial «Un Gran Día».

Respecto a los dichos del concejal Hugo Martínez con relación a que existiría un trasfondo político que adelanta los procesos electorales, Campos respondió que » yo me voy a remitir a cumplir mi función como concejal de la ciudad sin emitir partidismo ni nada, acá los hechos ocurrieron y, así hubiera sido persona de nuestra misma identidad partidaria, nuestra función como concejales la debemos cumplir».

Acerca de si la reunión mantenida con el Municipio donde se expuso la situación denunciada, al constituirse la Intendencia como querellante, Campos indicó que «ante los hechos de público conocimiento que nos enteramos a través de los medios, hicimos un pedido de informe, una nota enviada al ejecutivo y ellos tuvieron la delicadeza de acercarse y explicarnos, también de acercarnos una contestación».

«Nosotros estamos expectantes a lo que sucediera en la Justicia raíz de ellos haberse presentado y un vecino ejerciendo su derecho realizó la denuncia y a partir de ahí es que estamos con estas acciones que están establecidas en la Carta Orgánica sobre la posibilidad de interpelar funcionarios», manifestó.