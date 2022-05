La iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y organizada en conjunto con la Secretaría de Deportes y Juventudes de Tierra del Fuego, la Secretaria de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia y las Ligas Oficiales tanto de Ushuaia como de Río Grande.

Los partidos se disputarán entre los seleccionados mayores de Río Grande y Ushuaia en las divisiones femenina y masculina. Además habrá un partido homenaje a los veteranos y veteranas de guerra que protagonizarán los equipos de los Centros de Veteranos de las ciudades mencionadas.

La jornada comenzará a partir de las 18:00 con el partido ente los seleccionados femeninos de Ushuaia y Río Grande, mientras que desde las 20:00 tendrá su espacio el desafío entre los Centros de Veteranos de Guerra de Rio Grande y Ushuaia. A continuación, se realizará la ceremonia oficial con las autoridades presentes y cerca de las 21:00 está previsto el inicio del partido entre las selecciones masculinas de Rio Grande y Ushuaia. El evento será con entrada libre y gratuita y será televisado en vivo a través de la TV Publica Fueguina para toda la provincia.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ha decretado que este año lleve la leyenda “Año en Homenaje a nuestros Héroes y Heroínas de la Guerra de Malvinas”, lo cual hace más que propicia esta fecha para rendir honor a los hombres y mujeres que participaron de esa gesta, donde dieron sobrada muestra de valor, sacrificio y coraje en pos de defender nuestra soberanía nacional y la integridad territorial de nuestra Nación.

Una vez más “Malvinas nos Une” y la sociedad fueguina eleva su voz renovando esta declaración y afirmando que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integral de nuestra República Argentina.

El secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó, adelantó que “hace meses queríamos organizar un evento que incluya Malvinas y todo lo que significa para nuestra provincia y en especial para nuestra ciudad. Por eso rápidamente empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Deportes y las ligas locales”. Además señaló que “pensamos en un lugar con espacio para el público, como es la cancha del Club San Martín, pero además está prevista la televisación del evento para que quienes no puedan ingresar lo puedan disfrutar desde sus casas”.

SABADO 11 DE JUNIO – CLUB SAN MARTIN

18:00 – 1° Femenino Selección Rio Grande vs. Selección Ushuaia

20:00 – Desafío Excombatientes Veteranos de Guerra de Malvinas de Rio Grande vs. Veteranos de Guerra de Malvinas de Ushuaia

20:30 – Ceremonia: Acto Central con autoridades

21:00 – 1° Masculino Selección Río Grande vs. Selección Ushuaia