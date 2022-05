«El Concejo Deliberante no hace más que cumplir con lo que indica la Carta Orgánica»

El Dr. Gastón Díaz, secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, dialogó este viernes en exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al juicio político que ya comenzó a tramitarse en el Concejo Deliberante a raíz de un pedido elevado por un vecino de nuestra ciudad, en el marco del Caso Segovia.

En ese sentido, el funcionario destacó que «estamos esperando y siendo respetuosos de las instituciones y de la separación de poderes», y remarcó: «Entendemos que el Concejo Deliberante no hace más que cumplir con lo que indica la Carta Orgánica».

Y siguió: «Ante la presentación de un vecino ha dado comienzo a un proceso para determinar las responsabilidades políticas de todos… nosotros desde el Ejecutivo vamos a continuar brindando la información que los concejales requieran y precisen y vamos a aportar lo que sea necesario para llevar tranquilidad a los vecinos».

Además, se refirió a las críticas efectuadas desde FORJA por el pedido de informes presentado oportunamente y que no fue contestado al detalle: «Nosotros presentamos el informe que nos planteó el bloque de FORJA, no solo por escrito sino también de modo presencial en una reunión de la que participó también el Dr. Gonzalo Ferro». Sin embargo, también reconoció que parte de la documentación que pide el bloque opositor, como el resumen de gastos de César Segovia, aún no puede ser entregado: «En el marco del proceso judicial que todavía está en etapa de investigación hay algunas reservas».

«Algo dijimos en la conferencia, le hemos contado a través de los medios en esa conferencia que de la totalidad de los gastos que realizó Segovia un 70% tiene una maniobra específica vinculada a un tercero ajeno al Municipio que está siendo materia de investigación, con esto se entiende que no fueron solamente gastos que efectuó adhiriendo su billetera virtual», añadió, y admitió: «Se nos ha pedido reserva de parte de la Fiscalía para conocer la totalidad de los gastos y recuperar la totalidad de los fondos».

El funcionario también habló sobre el impacto político del escándalo que derivó en la separación del cargo del exdirector de Juventud, y confesó: «Desde el primer día el Intendente tomó la decisión de transparentar, pero también desde el primer día sabíamos que hacer la denuncia iba a traer aparejada un expediente administrativo, una causa judicial, pero también un proceso en términos políticos»

«Nosotros vamos a continuar impulsando la denuncia como querellante para que se deslinden las responsabilidades y conocer los gastos que efectuó el denunciado para conseguir el 100% de los fondos que son de los vecinos», ratificó.

Por último, criticó a quienes hacen una utilización política de esta situación: «Una cosa es que los bloques políticos representados en el Concejo Deliberante por elección de los vecinos lleven adelante un proceso previsto por la Carta Orgánica; otra muy diferente es que otros espacios que no están en el Concejo porque el vecino así lo quiso utilicen esta situación para atacar al Municipio».