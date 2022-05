Río Grande.- En la reunión de comisión que se llevó adelante en el Centro Cultural Leandro N. Alem, el presidente del Concejo Deliberante, concejal Raúl von der Thusen, presentó varios proyectos que tienen que ver con la generación y la incentivación de puestos de trabajos para la ciudad de Río Grande.

El edil explicó ante sus pares los proyectos para la creación del Programa Laboral Segunda Oportunidad, la creación del Programa Municipal de Incentivo Laboral Coworking y la creación del Programa Góndola Emprendedora Local.

En este sentido se refirió a la difícil situación laboral que atraviesa la ciudad señalando que “es una preocupación que tiene la ciudad de Río Grande y todos sus vecinos, la falta de trabajo en la ciudad realmente es algo preocupante para distintos sectores de la sociedad, pero hicimos hincapié en algunos como para poder comenzar a diagramar estrategias y herramientas para que el Ejecutivo Municipal pueda colaborar en este sentido y ver de qué manera podemos generar trabajo”.

Al respecto el edil presentó tres propuestas, siendo una de ellas el programa municipal que se va a llamar ‘Segunda Oportunidad’, programa laboral que está destinado para aquellas personas mayores de 45 años que “puedan tener nuevamente el acceso al trabajo, son personas de un sector etario de nuestra sociedad fuera del mercado laboral y desde el Estado municipal podemos colaborar para revertir esta situación, entonces la idea es generar distintas herramientas y beneficios tributarios, ya sea exenciones o descuentos en el pago de impuestos y tasas a comercios e industrias de nuestra ciudad y para aquellas empresas que participen también de licitaciones públicas o privadas del Municipio que acrediten tener entre su personal más del 30% de personas mayores de 45 años”.

En este sentido el edil mantuvo que “en los próximos días vamos a comenzar con una serie de reuniones tanto con sectores empresariales, la Cámara de Comercio, AFARTE y otras asociaciones comerciales y empresariales y por otro lado hay muchos gremios que nos están solicitando reuniones para contar la situación laboral real que está aconteciendo en la ciudad”.

Von der Thusen puntualizó que “luego de estas reuniones que vamos a mantener en estos días traeremos posteriormente al trabajo de comisión el balance de las mismas que tiene justamente lo que se está planteando a nivel empresarial y sindical respecto de la situación laboral y tributaria en la ciudad”.

Otro de los proyectos que el edil presentó en la reunión de comisión tiene que ver con seguir incentivando el trabajo en la ciudad de Río Grande a través de la creación de un programa Municipal de Incentivo Laboral Coworking, el cual es “un espacio público en el que el Estado pone a disposición diferentes herramientas, tecnología y maquinarias necesarias para que aquellos jóvenes que recién se reciben de la Universidad puedan por un año utilizar estas herramientas y espacios”.

Al respecto Von der Thusen ejemplificó señalando que “una persona que se recibe de arquitecto o de ingeniero que no tiene la posibilidad de comprar una computadora o plotter adecuado para su trabajo, pueda hacer uso de estas instalaciones, de este espacio Coworking y desarrollar su actividad profesional por el plazo de un año y la contraprestación será que por cuatro horas semanales deberá prestar asesoramiento según la profesión que tenga para ponerse a disposición de los vecinos según lo disponga el Municipio y por otro lado va a tener que dedicar 40 horas anuales para poder dictar capacitaciones en la ciudad”.

Valoró a este proyecto como una “buena posibilidad para aquellos jóvenes que se inician en la profesión y no tienen la posibilidad de contar con los fondos suficientes para poder comprar las herramientas o tecnología de trabajo necesaria para desarrollar su profesión”.

También otro de los proyectos presentados por el concejal en la reunión de comisión, tiene que ver con la creación del Programa «Góndola Emprendedora Local» en la cual se puedan “promocionar productos de riograndenses que han comenzado con algún emprendimiento, no solo con el rubro alimenticio, sino con cualquier tipo de emprendimiento que tenga la ciudad de Río Grande, esto generará un incentivo para que haya más personas que puedan mostrar sus trabajos, sus productos y que los riograndenses podamos tener al alcance de la mano, ya sea para el consumo o para tener en nuestros hogares productos locales”.

Para finalizar Von der Thusen expresó que “el tema de la falta de trabajo es algo que me preocupa y ocupa todos los días, es necesario tomarlo muy en serio, no hay tiempo para perder, nuestros vecinos necesitan resolver su situación de inmediato, por lo que llamo a un diálogo general con todos los niveles del Estado para que se ponga en la agenda pública este gran problema que es la falta de trabajo y solamente se resolverá con un trabajo serio generando políticas públicas de eficacia real y urgente; me pongo a disposición para tal fin”.