La riograndense Marilina Rosane Romero se recibió en la ciudad de Córdoba como fonoaudióloga. Antes había pasado por varias instituciones fueguinas de educación inicial hasta que viajó junto a su familia a La Pampa, desde donde regresó al norte provincial a los 13 años.

Las instituciones que acompañaron su crecimiento en la isla fueron el jardín maternal Bichito de Luz, el Raíces y Alas, y el colegio Don Bosco, de los cuales dice que guarda los mejores recuerdos.

Ya en la adolescencia supo que su pasión estaría vinculada a la medicina: “Siempre quise algo relacionado con lo que sería la Salud, Fonoaudiología siempre fue algo que me gustó, que me intrigó, que tiene muchísimas áreas, las cuales uno puede elegir. Si bien no tenemos especialidad legal, como la medicina, sí cada fonoaudiólogo se va más o menos a la rama que más le gusta, que más le interesa y en mi caso yo me incline por todo lo que es audiología y específicamente lo que son los trastornos vestibulares, que es cuando la gente tiene problemas de estabilidad, vértigo, mareo y, a su vez, hacemos estudios auditivos”.

En ese sentido, la profesional remarcó que actualmente es una situación de salud que se repite con frecuencia en los vecinos. “La verdad que hay muchísima gente con la problemática, muchísima gente que sufre de vértigo, de mareo de cinetosis, cuando la gente se marea cuando va en el auto que va viajando, eso es muy común encontrar y los rehabilitamos también mediante ejercicios específicos para el sistema de equilibrio y diagnosticamos mediante un estudio”, explicó la especialista en conversación con Marita Romero.

Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se recibí de fonoaudióloga y después realizó la licenciatura. “Tenemos un título intermedio y después si uno quiere puede hacer la licenciatura”, señaló Romero.

Sobre el trayecto educativo, explicó que “me fui sola a vivir a Córdoba y la verdad que fue una experiencia muy linda, hay gente de todos lados, de todo el país, así que la verdad fue una experiencia muy buena que sirvió para crecer en todos los sentidos”.

“La experiencia universitaria es siempre linda y dificil, se pasa rápido pero uno está ocupado y a veces uno no tiene tanto tiempo para estar pensando, pero si hay días que uno extraña, pero teniendo el apoyo de la familia siempre es un poco más fácil”, relató la profesional.

Actualmente, trabaja en el Sanatorio Fueguino y en el Centro Privado Medici, a la vez capacitándose y actualizando sus conocimientos. “Siempre uno sigue estudiando, el año pasado hice una diplomatura , este año hice un seminario con un doctor de México especialista en trastornos del equilibrio y la verdad que trato de mantenerme actualizada porque la ciencia va muy rápido”, subrayó.

Por último, a modo de consejo para los estudiantes interesados en su área de la medicina, Romero expresó que “si eligen Fonoaudiología se van a encontrar con un mundo de un millón de cosas para trabajar con todos los grupos etarios, porque se puede trabajar con neonatología, con niños, con adultos, con adultos mayores, jóvenes, la verdad que el campo es muy grande, pero siempre lo que les recomiendo es ir al área que más les guste y tratar de elegir un área y mantenerse en eso, especializarse en eso porque, la verdad, que hay tantas cosas por hacer que eso es lo lindo de la carrera, que permite elegir el campo en que uno se siente más cómodo y el que más le gusta”.