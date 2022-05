La Lic. en Nutrición Macarena Ruiz Plante es presidenta de la fundación Dar Conin Río Grande, una organización cuyo objetivo básico y central, pero no único, es la lucha contra la desnutrición infantil.

Macarena pasó por los estudios de ((La 97)) donde abordó varias de las acciones y campañas que están llevándose a cabo en Río Grande bajo su órbita.

Entre los interesantes conceptos que la licenciada compartió, el de la llamada malnutrición resultó novedoso, ya que se refiere no solamente a trastornos en el área alimentaria debidos al déficit, sino también a los excesos.

“Malnutrición por déficit es más visible, palpable, pero malnutrición por exceso visualmente no se imagina que el chico está desnutrido, es malnutrición oculta, que se da mucho en estos momentos” explicó Ruiz y afirmó que casos de esa característica están presentes en Río Grande.

En términos de desnutrición propiamente, o malnutrición por déficit, si bien la cantidad de casos en nuestra ciudad es poco significativa, con razonabilidad afirmó que “aunque sean uno o dos chicos que están desnutridos en Río Grande, hay desnutrición. Estamos como siempre tratando de solapar esa data porque son muy poquitos, pero estos chicos están, existen, tienen nombre y apellido”.

Por eso afirmó que desde Dar Conin, la cantidad no se relaciona con el abordaje que se realiza, con relevamientos continuos en todo el ámbito de la ciudad: “Hemos salido de la Margen Sur, nuestro barrio, y hemos visitado Chacra 11, barrio Los Cisnes, Vapor Amadeo… hay distintas situaciones no tanto de desnutrición, pero sí de contextos donde se ve afectada la nutrición del niño”.

Esos contextos a los que Macarena Ruiz se refiere, se vinculan concretamente con la crisis económica que golpea fuertemente a distintos estamentos de la sociedad: “Alimentarse saludablemente, equilibradamente, en muchos sectores no se puede. La realidad de los sectores más vulnerables es que no tienen un plato de comida sobre la mesa todos los días. Entonces pedir que esos sectores puedan enriquecer o tener una alimentación saludable, es casi una utopía. No se puede mejorar una alimentación que no existe” conceptualizó.

Por eso resultan trascendentes las acciones que llevan adelante desde la fundación que encabeza, fundamentalmente en términos de educación alimentaria: “Hay que pensar el contexto de cada familia. Es real que con poquito uno puede administrar mejor el recurso y hacer lo mejor posible. Pero esto no es magia, se necesita educación alimentaria. Si uno a una familia le da un bolsón de alimentos y no le explica cómo cocinarlos, qué nutrientes tienen, no hay manera de con eso que reciben, su alimentación sea suficiente, variada, completa”.

Simplemente para ejemplificar el tipo de información que es necesario conocer para mejorar la alimentación, cualquiera sea el contexto social, identificó el de la elección de los alimentos.

A modo de consejo, pero siempre contextualizando en cada situación en particular, Macarena puso énfasis en la rotulación de los alimentos en los comercios: “Es recomendable que se lean bien los rótulos. Pero una persona que tiene hambre y va al súper no lee los rótulos, está preocupada por otra cosa. Para que puedan ver los rótulos hay que estar instruida y saber cómo hacer. Hay productos, como queso rallado o yogurth, donde a veces dice ‘alimento a base de…’ Son más económicos, pero no es el alimento puro, real, está rebajado, digamos. Por eso hay que leer bien el rótulo. Elegir sabiendo lo que está consumiendo”.

Finalmente consideró que la planificación es un factor determinante para mejorar la nutrición, pero también la inscribió en el contexto de crisis social que sobre todo padecen los sectores más vulnerables: “Volvemos a lo mismo, una familia vulnerable que no tiene los recursos para esa planificación, ya está en desigualdad de condiciones”.