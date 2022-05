En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Rottaris comentó que la movilización en Río Grande concentró en Belgrano y San Martín desde varios puntos de la ciudad, en Ushuaia en la Escuela N°1 y en Tolhuin en la rotonda de la localidad mediterránea.

“La realidad es que se han acumulado varios reclamos y varios pedidos por parte de la docencia, en primera instancia tenemos todavía compañeros y compañeras que se encuentran sin cobrar su salario y que han prestado servicio, por lo cual hemos pedido diferentes obligaciones y actividades gremiales en las últimas semanas, esto es porque estos compañeros han prestado sus servicios y no han percibido sus haberes, lo cual consideramos que es una retención indebida del salario”, expresó la dirigente en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

En ese sentido, agregó que “hemos hecho una contrapropuesta con respecto a esto, con lo cual debería haber una alta provisoria para los cargos y horas para que los compañeros no tengan que esperar a esta altura del mes, y del año también, y estén sin cobrar”.

Asimismo, respecto del resto de los reclamos, Rottaris indicó que “por otra parte, venimos desde el año pasado haciendo distintas movilizaciones, presentando nuestro proyecto de régimen jubilatorio y es más que preocupante para los afiliados y afiliadas el funcionamiento de la cobertura, de los servicios”, y añadió que “es un tema que llega a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad y qué tiene que ver con la prestación de salud”.

Por otra parte, acerca de la posibilidad de que se descuente el día no trabajado a los docentes que decidieron participar de la medida de fuerza, la sindicalista expuso que “como todo trabajador y trabajadora, entiendo que día no trabajado como medida a realizarse puede sufrir descuentos”, teniendo en cuenta que “la medida de paro ha salido de la consulta que se realizó con los compañeros y compañeras de la distintas instituciones a través de mandatos que se llevaron al congreso de delegados, en los cuales la docencia tiene la posibilidad de votar de continuar el plan de lucha o cómo hacer llegar sus reclamos y, lamentablemente, llegaron a esta medida de un paro, que tiene que ver con que los reclamos no han sido respondidos en tiempo y forma y se siguen incrementando”.