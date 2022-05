En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, García señaló que “es una ley constitutiva de Tierra del Fuego porque es la que le dio forma a la provincia como la conocemos”, y añadió que “cuando la ley fue sancionada esta era una isla que tenía 13.000 habitantes y que tenía algunas actividades económicas muy vinculadas a los recursos naturales y la verdad que no mucho más, y la presencia del Estado estaba principalmente asociada a las fuerzas armadas y de seguridad”.

El funcionario destacó que “esta ley permitió el desarrollo de la actividad productiva en Tierra del Fuego, el poblamiento que la convirtió en la provincia más industrial de la Argentina, porque no existe otra provincia donde haya una proporción tan alta de la población que trabaja en la actividad industrial”.

“Yo diría que es muy importante en la configuración de la provincia como la conocemos y creo que conmemorando 50 años en este momento no solamente es una reivindicación de lo qué significó sino algo mucho más interesante que recordar, si se quiere, el pasado tan importante; es también la posibilidad de reflexión sobre lo que esta ley hoy va a empezar a promover en Tierra del Fuego”, mencionó García en conversación con el programa radial “Un Gran Día”.

Respecto de la prórroga del subrégimen industrial, sancionada recientemente por el presidente de la Nación, el secretario provincial expuso que “el último cambio en el decreto de Promoción Industrial, que tiene que ver con un planteo que hizo la provincia, que se conversó con los distintos actores, con las empresas, con los gremios y que de alguna manera refleja un interés generalizado, apuesta a una ampliación de la matriz productiva y a una lógica distinta de promoción económica”.

“Creo que no solamente fue realmente muy importante, sino que sigue siendo una ley que tiene plena vigencia y que sigue siendo una herramienta de desarrollo para Tierra del Fuego y que incluso va a mejorar mucho de cara al futuro, a partir de las posibilidades que se generan con la nueva prórroga”, subrayó García.

Además, hizo hincapié en la conformación del Fideicomiso que servirá para mejorar aspectos vinculados al mercado del trabajo en la isla: “La provincia hoy no se puede plantear seguir conteniendo a la cantidad de población que tiene con los estándares de vida que podemos disfrutar en esta provincia sin esta ley, de ninguna manera. Lo que sí creo que, más allá de que eso deja claro la necesidad de defender la ley y la continuidad de la ley, de las herramientas que tiene, eso no nos tiene que invalidar la posibilidad de reflexión sobre alternativas. La ley la tenemos que poder aprovechar en dimensiones que hasta hoy por ahí no han sido resueltas y que entendemos que de, cara al futuro y con la prórroga que hemos tenido con las diferencias que se han instituido en esta prórroga».

Por último, remarcó la importancia del fideicomiso que se establecerá con aporte de las empresas. «Es un fondo de desarrollo que va a tener mucha plata, que va a estar financiado por las empresas que se apoyan el subrégimen Industrial, pero qué que se proyecta hacia otras actividades actividades y a la solución definitiva de problemas que tiene Tierra del Fuego que afectan su competitividad sistémica, por ejemplo la logística, que permita el desarrollo de los servicios para una isla a 3.000 km de distancia, y el costo de transporte es un elemento muy condicionante -precisó el funcionario-. Entonces los servicios basados en conocimientos tienen que tener un lugar protagónico. Entonces hoy la ley empieza a ser una herramienta que no solamente explica el desarrollo que tenemos, sino que proyecta la provincia hacia nuevos desarrollos y hacia opciones mucho más diversificadas para su población”.