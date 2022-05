Marcelo Ledesma es el riograndense detrás de un emprendimiento que, a esta altura, dejó de ser sorprendente. Se trata de Radio Victoria Compra Bien, un sencillo muro de Facebook donde el propio Marcelo consigna, varias veces al día, precios comparativos de numerosos productos de los comercios locales, de modo que su información se use de guía, de consejo, para que el vecino, sencillamente, compre más barato.

Así de simple es la idea, que a nadie se le había ocurrido hasta ahora. Y así de sencillo el mecanismo, que Marcelo despliega con pasión y convicción.

“Hoy a casi 23.000 personas le gusta la página. El 15 de marzo vine a la radio y habían 15.000” reflejó Marcelo Ledesma en ((La 97)) su anterior paso por los mismos micrófonos.

En aquella oportunidad la polémica la acaparaba la pera, la bendita pera que un comercio la vendía a $99 el kg durante toda una semana y que cuando estaba llegando el camión con más producto, bajó a $69 -y se agotó-. A una cuadra de allí, a menos de 100 metros, en un gran supermercado, la pera costaba $249. El caso de la pera se viralizó.

“Da satisfacción, servís, sos útil”. Su lenguaje es tan contundente y directo como su trabajo. Trabajo que para él no lo es tanto: “Lo siento como mi bandera. Nadie le daba la importancia necesaria al consumo diario de la canasta básica, medir precios, comparar. Incluso en base a esa información, documentada con fotos, poder incluso hasta medir la inflación”.

En Radio Victoria Compra Bien solo se publican precios, con sus fotos documentales. “No subo mucha estadística porque se arma mucho debate y no se trata de eso” señala. Y vuelve a dar cátedra en definiciones precisas: “Quiero que la gente encuentre el precio barato”, ni más ni menos.

“Yo tenía un perro que se acostaba todos los días en la mitad de la calle. Algunas veces lo llamaba y venía y algunas veces no venía. Pero un día, cuando tuve que sacarlo en serio, fui y lo saqué. Muchas veces necesitamos una zamarreada”. Y para eso está Marcelo con su muro, para zamarrear al vecino, que se decida a comprar con precios justos, y a rechazar los abusos.

Ledesma le dedica muchas horas a su vocería comunitaria, que “no me da ningún tipo de ganancia, no tiene espónsor. Lo hago por nada, es como una medida de fuerza para que el vecino esté informado y se ahorre unos pesitos”. Pero es astuto y sabe que, “sin que nadie se dé cuenta”, su tarea es una denuncia, un llamado de atención “a quien tiene algo de poder que algo se puede hacer por los precios. Alguien lo está haciendo, alguien que no es político”.

El plan consiste en tres o cuatro publicaciones diarias, cada día, todos los días. De esta forma, presume Marcelo, el sábado, que es cuando mucha más gente realiza una compra grande, se cuenta con la información comparativa de toda la semana.

“A mí me encanta hacerlo”, insiste sobre su quijotada. Y deja para el final lo que, piensa, puede venir a reemplazar lo que él hace para el vecino de Río Grande: “Que alguien haga una aplicación 100% fueguina, porque las aplicaciones nacionales no contienen los pequeños negocios locales”. Claro que, en ese caso, Marcelo Ledesma “perdería mi bandera y tendré que salir a buscar otra lucha”.