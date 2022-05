Bechis presentó una lista para disputar la conducción del gremio pero en las últimas horas señaló que todo el proceso está cargado de irregularidades. Sostuvo que hay “fraude permanente instalado”.

“Nosotros somos judiciales ante todo, después somos dirigentes gremiales y lo que ha hecho la junta electoral es algo arbitrario, autoritario, y está con el fraude permanente instalado, y todo está direccionado a una lista, que es la lista Marrón que es la que lidera Julio Juan Piumato a nivel nacional y en todo el país”, expresó el gremialista de Ushuaia, y agregó que “todo está dirigido porque parece que no quieren terminar con la zona de confort que tienen y eso hace que nosotros hoy, un día antes, no sabemos quiénes son las autoridades de mesa y no tenemos padrón de mesas”.

En ese sentido, amplió que “vamos a una elección sin saber quiénes están en el padrón y sabiendo por trascendidos que dentro del padrón hay personas que no son afiliados, que no son afiliados cotizantes, osea que no tienen descuento en sus recibos de haberes, y están afuera personas que sí lo son, que tienen sus recibos de haberes, donde se les descuenta la cuota gremial”.

“Esta forma de hacer gremialismo no le hace bien a la democracia, no le hace bien al ciudadano, porque yo creo que los judiciales somos la garantía moral de toda la ciudadanía, porque somos aquellos que llevamos adelante todas las elecciones de todo el país, de concejales, diputados, senadores, gobernadores, la constituyente del día de ayer, y estamos viendo que el gremio judicial, que nuclea a todos los judiciales, tiene una Junta Electoral que lo que está haciendo es antidemocrático y que sinceramente da pena”, argumento Bechis.

“No es una elección a la que van a votar los judiciales, sino que es una elección que realmente no sabemos cómo definirla y nosotros no queremos la dictadura, queremos la democracia -explicó el gremialista-. Si ganan haciendo fraude ellos tendrán las consecuencias que tienen que tener, porque hicimos impugnaciones, hicimos presentaciones, amparos, pero esto no queda acá, nosotros mañana (por hoy) después de la elección haremos las presentaciones que tenemos que hacer y no podemos quedarnos callados y no podemos dejar de hacer las presentaciones y las impugnaciones que tenemos que hacer como judiciales que somos”.

“No vamos a hacer nada que sea una cuestión mediática sino que vamos a obrar como se debe obrar y si no se cumplió con la reglamentación, que es la reglamentación del estatuto, de la ley, vamos a hacer todo tipo de presentaciones”, precisó el judicial, y añadió que “no están permitiendo fiscalizar las mesas, diciendo que solamente se puede fiscalizar con fiscales que decida la junta y no tiene que ser así, acá si hay un acto democrático el fiscal es un fiscal que va a verificar que se voté bien y a defender una posición, como es la posición de la lista Celeste y Blanca, y vamos a tratar de presentar fiscales en todo el país, porque es una necesidad para nosotros”.