González mencionó que “estamos reclamando en las puertas de Obra Social, no hay ninguna toma por el momento, sí estamos manifestando conjuntamente con los compañeros de la OSEF es por la grave situación que están padeciendo los compañeros de la obra social”.

“La verdad que los afiliados pueden venir tranquilamente a informarse o buscar solución a su problema de cobertura médica y del medicamento, no hay ningún problema en ese aspecto, estamos dejando trabajar, las puertas están abiertas, pero nosotros tenemos que manifestarnos, no se puede continuar en esta situación que está padeciendo la gente”, expuso el gremialista.

Además, cargó contra el Poder Legislativo por las demoras en definir un proyecto unificado entre todos los sectores para solucionar la crisis financiera de la entidad: “Realmente hay una Legislatura callada, en silencio, que no llama a las partes para discutir los proyectos presentados y la verdad que por ahí uno se pregunta si hay voluntad política de los legisladores y legisladoras, y parece que no. Que hoy manifestemos acá y no quiere decir que mañana vayamos a manifestarnos también a la Legislatura y a buscar respuestas porque hace más de un mes que esta gente no nos llama”.

Respecto del proyecto presentado por ATE y otros elevados a la Legislatura, como el proyecto del Gobierno provincial, Gonzáles, indicó que “no decimos que el proyecto de ATE es mejor, decimos que hay que discutir todo, ATE está dispuesto a discutir todo, pero no solamente que salga del bolsillo de los trabajadores del porcentaje o la plata que necesita la obra social”.

Asimismo, el sindicalista pidió que no haya más dilación de ninguna de las partes. “Nosotros queremos respuesta, queremos solucionar esto, la gente no puede seguir siendo rehén de una situación de falta de prestaciones y empeorando más aún a veces con los cortes de servicio de parte de cualquiera de los prestadores privados -cuestionó el dirigente-. Las soluciones que se discutan todas, porque si hay un proyecto en común de todas las partes y que entendamos que esto es la viabilidad y salvoconducto de la obra social, lo van a entender, porque la gente laburante siempre puso el hombro, sea para la caja, sea para la obra social, acá no estamos hablando de discusión salarial estamos hablando de derechos de los trabajadores”.