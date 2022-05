El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Edardo Sandri, dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la ansiada reapertura de la Ruta Provincial 7, que quedó otra vez de manifiesto tras el corte del puente ocurrido este fin de semana.

En ese sentido, el funcionario reconoció que la licitación ya está lista, pero no será presentada por lo menos en los próximos meses: «Sobre el escritorio está la licitación, pero ya no se va a poder trabajar y por eso está sobre el escritorio y no se licitó».

«Si vos lo licitaras hoy va a tardar dos meses por el plazo administrativo y se va a licitar en invierno y cuando llegue al verano los precios no van a dar», explicó, y habló sobre las dificultades particulares de la obra.

Y es que si bien puede parecer sencillo, los procesos adminsitrativos del Gobierno «no están preparados para pagar un alambrado», sostuvo, y añadió: «Hoy es más fácil licitar un edificio que licitar un alambrado».

«No hay mucha gente en condiciones de hacer un alambrado», y dijo que son «solamente dos las personas habilitadas por la UATRE para este tipo de tareas». Por último, reconoció que ya solicitó al Tribunal de Cuentas una excepción para saltar los trámites burocráticas y acelerar el proceso, «pero no accedieron».