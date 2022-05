En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Aránguiz indicó que “la convocatoria que estamos realizando es para extras y un bolo, que un extra con un poco más de protagonismo, y es para una serie que va a venir a rodarse entre el 21 y 27 de mayo”, teniendo en cuenta que se trata de “una serie que tiene temática de Malvinas, situada en 1966 en el Operativo Cóndor, en el que un grupo de personas toma un avión de Aerolíneas Argentinas y aterrizan en las islas medio por la fuerza, con la intención de reclamar la soberanía nuevamente”.

“Estamos llevando adelante la búsqueda de tres perfiles principalmente, uno es el gaucho que tendría que saber andar a caballo, segundo estamos buscando isleños e isleñas malvinenses que tienen que verse como personas nacidas en Gran Bretaña, es decir perfiles cercanos al más conocido gringo que tenemos aquí en la Argentina, y estamos buscando también pasajeros y pasajeras de avión argentinos”, detalló el realizador audiovisual en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Estamos buscando a 35 personas y todos los trabajos que estamos ofreciendo en este momento son pagos”, remarcó Aránguiz, siendo que “los interesados tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al 2964-604026, solicitando la información de la convocatoria”.

“Yo ahí les voy a responder con una lista de información que tendrían que mandar en el correo y les voy a pedir que por favor lean atentamente, junto con las imágenes que voy a mandar, donde figuran también los requisitos -expuso el productor-. Es requisito indispensable para todas las personas que participen de la convocatoria no tener cortes de pelo muy raros ni muy modernos, no tener los pelos teñidos, porque como es una serie de época no estarían dando con el perfil”.

“Participar de una producción audiovisual de está escala es algo que está bueno experimentar, independientemente de que hayan tenido experiencia previa en la actuación o no, y no tengan miedo de enviar su información”, concluyó Aránguiz.