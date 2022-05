«Yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada»

En el marco de su recorrida nacional, María Eugenia Vidal pasó por Tierra del Fuego, en principio en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio por las elecciones constituyentes de Ushuaia, pero también llegó a Río Grande.

“Es una provincia llena de posibilidades. Tenemos que ver cómo la reconducimos hacia una diversificación que no se concentre solo en la electrónica. Su participación en la cuenca gasífera es importante, recursos no le faltan», analizó Vidal y hasta pidió un Gobierno «con una visión de qué provincia se quiere construir para los próximos 20 años”.

“Venimos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan”, añadió Vidal y dijo: “Este es mi trabajo y como Diputada quiero representar mejor a cada argentino”.

“Es difícil imaginar un 2023 hoy, cuando tenemos una Argentina tan urgente, una Argentina que duele tanto”, aseguró Vidal, aunque se animó a hablar de sus pretensiones: “Yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca”.

“Es mucho más importante el ‘para qué’, qué el ‘quién’”, indicó la diputada nacional en declaraciones radiales, al mismo tiempo que precisó: “Puede ser en 2023, en 2027″.