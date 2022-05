«Al menos en la Patagonia, no existen las fronteras, existe solamente un alambre»

En declaraciones a a ((La 97)) Radio Fueguina, Flores indicó que “lo más importante hoy día es retomar los lazos de hermandad que nos unen con los hermanos argentinos”. “En el caso mío más vinculado al ámbito deportivo, porque comencé a transmitir el Gran Premio de la Hermandad en el año 82 hasta el año 97, y no me he perdido ningún festival folclórico en la Patagonia desde el año 90 en adelante, donde hemos tenido muchos artistas, elencos, ballets que han llegado de Río Grande, de Ushuaia, de Río Gallegos, por lo tanto hoy día estamos dándole un curso importante a lo que es la hermandad que existe entre ambos pueblos”, agregó el funcionario trasandino.

“Hoy día se firma el convenio entre el Municipio nuestro y el de ustedes y por lo tanto de aquí en adelante, más allá de los dos años que nos mantuvo alejados la pandemia, por esta situación que todavía estamos viviendo, lo importante es que nos volvemos a unir la familia chilena con la familia argentina, aquí en la Patagonia, en el sur de Sur como decimos nosotros”, expuso el edil en diálogo con el programa radial «Un Gran Día».

Flores mencionó que “esta vez es más factible que otras, porque nosotros siempre hemos dicho que para Argentina y Chile, al menos en la Patagonia, no existen las fronteras, existe solamente un alambre, distinto con el resto del país donde nos divide una montaña, una cordillera, y yo creo que hoy día las condiciones están dadas por qué Chile hoy día, a contar del año 2019 en adelante, es otro Chiles otro”.

“Hoy día, por ejemplo, con la nueva constitución que estamos escribiendo, se están reconociendo los pueblos originarios, se está reconociendo algo que no existía anteriormente en el común de la gente”, destacó el concejal, y agregó que “en el ámbito cultural, ustedes entablaron el día del genocidio Selknam , esta es una deuda que acá en Chile todavía no se paga con el pueblo Selknam y es importante que el estado de Chile reconozcas, como lo están reconociendo, que aquí hubo genocidio del Estado y eso no ha sido reconocido”.

“Yo creo que la mentalidad de todos ha cambiado y que no debemos tener esa ideología y estás divisiones que han habido durante muchos años, durante mucho tiempo”, explicó Flores, y añadió que “la disposición está hoy día, el Concejo municipal está dispuesto a trabajar y las circunstancias hoy día ameritan de mantener esta hermandad entre ustedes y nosotros”.

Por último, el funcionario hizo referencia a la apertura de las fronteras: “Hace 10 días se abrió la frontera, así como se abrieron las fronteras de nuestro país, ustedes han podido ingresar tranquilamente a través de cruzar los pasos fronterizos, por lo tanto yo creo que son muy importantes. Nosotros vamos a retomar este año el festival folclórico de la Patagonia, el chapuzón del estrecho, el carnaval de invierno, y es importante que puedan ustedes estar para estos eventos masivos”.