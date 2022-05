En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, O’Shee señaló que ingresa a su puesto laboral a las 7 de la mañana y salé a las 12 del mediodía, aunque luego queda de guardia pasiva. Es cardiólogo y está haciendo el posgrado en Hemodinamia. “Como es una especialidad que tiene guardias pasivas, a partir del mediodía, a partir de aproximadamente las 2 de la tarde me encuentro de pasiva”, explicó el profesional.

El doctor terminó la secundaria en la Misión Salesiana y desde entonces tuvo una inclinación por la medicina, en un comienzo por veterinaria, pero luego se decidió por Cardiología.

“Siempre me gustaron lo que eran las ciencias médicas, independientemente de lo que era veterinaria o medicina, y la Misión te orienta un poco a querer trabajar con animales, así que me egresé en el 2006, arranque en la Universidad de Buenos Aires como para Veterinaria, hice CBC, me costó un poco y después, por cuestiones de la vida, me decidí a inclinarme hacia la medicina para humanos”, relató O’Shee en conversación con Marita Romero.

“Me recibí en el 2016, después tenés un año que es el internado anual rotatorio, que son las materias que se dan en el hospital y en el año 2017 ingresé como residente de Cardiología en el Hospital Churruca, ahí fueron cuatro largos años y después me quedé como médico de planta”, mencionó el profesional fueguino, y agregó que “me encanta lo que hago, me encanta crecer, me encanta seguir volando alto, es lo que me apasiona realmente”.

Es el primer médico de su familia y comparte el logró con sus allegados: “No solamente es un triunfo mío de haber llegado a lo que soy hoy, sino que yo siempre digo que hoy soy lo que soy por mi familia, por mis amigos, por mis compañero, por todas las personas que me han acompañado en este trayecto largo, porque la medicina nunca se acaba, siempre hay algo en lo que vos te tenés que formar, siempre hay algo para aprender y la medicina es un estilo de vida, es eso”.

Por último, el cardiólogo remarcó que su intención es regresar a la provincia para trabajar en el lugar que lo vio crecer, teniendo en cuenta que todavía le quedan por lo menos cuatro años más de estudio. “Mi idea siempre fue volver. Yo quiero terminar mi formación como hemodinamista acá, como cardiólogo intervencionista en hemodinamia, y volverme a ejercer allá en Tierra del Fuego, que necesitan muchos profesionales. Mi pareja también es médica, ella es pediatra y la idea de los dos es irnos a Tierra del Fuego una vez que terminemos nuestra formación”, concluyó.