Siguen las exposiciones en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande, con más de 40 oradores que sientan postura en relación al proyecto que busca establecer la paridad de género en nuestra ciudad. Hay coincidencia casi plena en la necesidad de ejecutar la herramienta, aunque continúa el debate sobre las formas y sobre todo respecto a los detalles de la iniciativa.

A tal punto el consenso es práctica absoluto que solo hubo una voz en rechazo a la iniciativa que promueve el concejal Javier Calisaya, y no la pasó nada bien.

Se trata de la abogada Natalia Gracianía, quien habló hoy en representación del partido Republicanos Unidos y que fue fuertemente abucheada por un grupo de militantes que se encontraba presente en el recinto.

Esto llevó a que la expositora tenga que frenar su discurso en dos oportunidades e incluso la propia Miriam «Laly» Mora llegó a pedir a los presentes que se respete el derecho de cada uno de los referentes que hacía uso de la palabra.

«No me siento representada por la propuesta debatida hoy», comenzó su alocución Gracianía, poniendo de manifiesto críticas jurídicas a la elaboración del proyecto, y sostuvo que el mismo «busca forzar la paridad de género en el Concejo Deliberante».

Para finalizar, señaló que en caso de aprobarse la ordenanza podría tratarse de «una aberración jurídica, ya que no se puede modificar alegremente con una ordenanza la constitución municipal» y cargó contra los concejales: «O no leyeron la Carta Orgánica o ex profeso están utilizando la paridad de género como excusa para militar una reforma encubierta».