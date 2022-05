Mónica Díaz, una de las vecinas de Río Grande damnificada por la operatoria hipotecaria habitacional UVA, expresó ante los micrófonos de ((La 97)) los resultados de una reunión que mantuvieron este fin de semana con abogados de un estudio jurídico que los asiste, frente a la dramática situación que sufren.

Díaz calificó de “muy productiva” la reunión en la que participaron varios vecinos de las 130 familias que en Río Grande están adheridos a la nefasta operatoria que los tiene absolutamente asfixiados financieramente.

“A nivel nacional somos casi 100 mil que estamos padeciendo la estafa que inventó el Banco Central en la gestión de Macri, inventándose un índice que no existía en el país y que lo único que garantiza es la rentabilidad de los bancos. Nos agobia y nos tiene en una situación desesperante”, relató Mónica su angustiosa situación, similar a la de la totalidad de los damnificados.

Mónica Díaz adhirió a un crédito UVA en el mes de marzo del año 2018. Para la vivienda que pretendía comprar, el banco oportunamente le ofrecía más de $ 2 millones, pero finalmente aportó parte de sus ahorros y accedió a un préstamo de $ 1 millón 400 mil. “Ahora debo $ 5 millones. En el contrato que yo firmé, la primera cuota iba a ser de $ 9 mil y en realidad ya fue de $ 11 mil, la primera. Ahora tengo una cuota de $ 52 mil”.

Ante semejantes números, es lógico que califique a la situación como “agobiante y desesperante”. A lo que se suma la incertidumbre de no saber nunca a qué monto ascenderá la cuota siguiente: “Esto va subiendo día a día, hasta el día del cobro, del descuento de la cuota, vos no sabés cuánto va a ser lo que tenés que pagar. Lo angustiante es no saber cuánto tenés que pagar”.

La vecina, razonablemente, cargó las tintas sobre los gestores de la insólita política habitacional: “Fue la gestión de Mauricio Macri con Sturzenegger en el Banco Central inventando este índice disfrazado de política pública habitacional, porque a nosotros nos vendieron que íbamos a poder acceder a comprar la vivienda y en realidad ahora lo estamos padeciendo. Estamos siendo estafados por el sistema, no vemos una salida”.

Agradeció luego la gestión del doctor Rubio y su estudio jurídico que estudiaron el tema, lo analizar minuciosamente para encontrar algún resquicio que pueda traer la solución: “Estamos sumamente desamparados. A veces nos tratan de bobos, que cómo creímos esto. Pero en realidad yo fui a un banco a sacar un crédito hipotecario común y nos daban $ 700 mil, pero una casa no bajaba de $ 1 millón 500 mil. Entonces el banco mismo te ofrecía el UVA”.

Como caso extremo, consignó el planteado por un damnificado el domingo en la reunión, a quien le otorgaron un crédito por $ 2 millones 100 mil en 2016, y ahora adeuda la friolera de $ 9 millones, con una insólita cuota de $ 110 mil.

Díaz, al explayarse sobre la angustiosa realidad que padecen, relató casos de vecinos a nivel nacional a quienes “les han rematado la casa. Hay gente que se ha suicidado por no poder pagar. Hay gente que ha vendido y se ha ido del país”.

La idea que surgió del encuentro con los abogados, fue la de presentar una demanda colectiva a través de la oficina de Defensa del Consumidor, por estar en una clara situación de desventaja respecto de los bancos. “Esa sería la primera acción. Luego se va a ver cómo finaliza esta demanda y si nos habilitan algún camino legal o si se resuelve en esa instancia, que es lo que todos esperamos”.

Finalmente, Mónica recalcó que la solución a la intrincada problemática de los créditos UVA fue una promesa de campaña del actual presidente Alberto Fernández, aunque expresó reparos sobre su cumplimiento: “Acá falta una decisión política, pero tenemos que ser realistas que los créditos a lo largo del país somos 100 mil familias y en el termómetro electoral no medimos mucho como para decir es una gran demanda de la sociedad. Somos pocos y estamos aislados y la estamos pasando re mal”.