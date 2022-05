El ex presidente manifestó la intención de crear una moneda llamada «Sur» similar al euro que dependería de un Banco Central Sudamericano. En el Gobierno dicen que «no es un tema sencillo pero interesante para explorar».

Lula desempolvó un debate que hace tiempo no encuentra destino en la región. El ex presidente de Brasil y candidato para las elecciones de octubre dijo en un acto con el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que tiene la intención de impulsar una moneda de la región.

«Si Dios quiere vamos a crear una moneda en América Latina, porque no podemos quedarnos dependiendo del dólar», dijo Lula quien aseguró que un eventual gobierno suyo «reforzará la relación con América Latina» y el instrumento para implementar esa medida sería un Banco Central Sudamericano.

Esta propuesta no es nueva. En tiempos de la «década progresista», Brasil y Argentina barajaron la posibilidad de crear el Banco del Sur, un instrumento financiero que iba a estar bajo el radar de la Unasur. Eso, según los gobiernos de entornes, iba a dotar de independencia económica a la región y pemitiría un «salto cualitativo» al proceso de integración. Los países llegaron a designar representantes en el directorio del futuro Banco pero nada de eso ocurrió.

Una fuente que estuvo cerca de ese proceso reveló que «el Banco del Sur no avanzó porque Brasil lo frenó. Mas allá de la buena relación entre Lula/Dilma y Néstor/Cristina, la hegemonía brasileña excede lo personal, en esto piensan lo mismo Lula y Bolsonaro. Lo que no pueden controlar, lo frenan». Respecto de la idea de moneda única, esta fuente planteó: «Es difícil pero no imposible, tienen que convencer al empresariado y se necesitará de una transición larga para que cada país abandone su moneda».