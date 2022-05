En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Di Giglio expresó que “estamos en un momento que es una transición y las transiciones siempre son complejas”, y añadió que “hablamos de la responsabilidad individual y de que, independientemente de la norma existente, la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia es continuar con la utilización correcta del barbijo dentro de los lugares cerrados”.

“Hay circulación de muchos virus respiratorios, no solamente de Covid-19, y en este momento se ven más otros virus que Covid, pero lo ideal es seguir un tiempo más con la recomendación de la utilización correcta del barbijo y la norma vigente en nuestra provincia, que es una resolución ministerial, dice que el barbijo en lugares cerrados es obligatorio para mayores de 12 años”, detalló la funcionaria en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Esto lo cambiamos hace poco, luego en el concejo deliberante de la ciudad de Ushuaia se está sancionando que no será obligatorio en los lugares cerrados, también el Ministerio de Salud de la Nación así lo hizo, por lo tanto, si bien se tiende que sea optativo, la realidad es que la recomendación del Ministerio de Salud es seguir utilizándolo”, reiteró Di Giglio.

Asimismo, respecto de las decisiones que toman los propietarios de locales, la ministra señaló que “la actividad comercial es privada y cada comerciante puede poner sus reglas”, y agregó que “aunque no sea obligatorio el barbijo y distanciamiento o el aforo, el comercio puede continuar con solicitud de aforo de ingreso al local o con utilización del barbijo, si bien la norma hoy de la provincia dice que el barbijo es obligatorio, creo que es un buen hábito y más en lugares cerrados y poco ventilados, no solo por covid, sino por cualquier virus respiratorio, siempre y cuando no sea exagerado”.

Por último, sobre el aforo en los comercios, la titular de Salud provincial, remarcó que “el hecho de que no haya muchas personas dentro del comercio creo que es un buen hábito, hablando de comercios de la ciudad que puedan respetar no digo un aforo mínimo de 2 personas como teníamos antes, pero sí intentar respetar el número de personas para el cual el comercio tiene una habilitación además y un número determinado de personas, y yo creo que la ventilación es un hábito que tenemos que tener y continuar”.