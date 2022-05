La Diputada calificó como «un papelón» no haber recibido el convite formal para participar de la visita express de Alberto Fernández. «Muchos piensan que vamos por la foto, pero hay una ignorancia tremenda», sostuvo.

Caparrós no fue invitada a la visita del Presidente: «No voy a estar a los codazos»

La diputada Mabel Caparrós utilizó sus redes sociales esta mañana para confirmar que no participaría activamente de la visita del presidente de la Nación Alberto Fernández a Ushuaia, ya que no fue invitada formalmente.

«Bienvenido Presidente a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No pude acompañarlo en su visita porque no he sido invitada, pero lo hubiera hecho con mucho gusto», escribió la Diputada.

Consultada por estas declaraciones en ((La 97)) Radio Fueguina, la parlamentaria calificó como «un papelón» no haber sido invitada a los actos y sostuvo: «Yo no estoy para estar a los codazos con nadie, hay una ignorancia tremenda y muchos piensan que vamos a pelear por la foto».

«Si yo hubiese sido de protocolo de un Ejecutivo convocaba hasta a los miembros de la oposición; hoy entregan 250 viviendas, son 250 familias que van a tener una solución habitacional y eso amerita que estemos todos», añadió.

Por otro lado, recordó que no es la primera vez que ocurre, ya que en 2020 le sucedió lo mismo cuando Alberto Fernández visitó Río Grande: «Eso también fue un papelón, dos veces esto no lo hago. No sé si es protocolo nacional o del municipio».