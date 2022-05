El Presidente participó del acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas que se realizó en General Pico, La Pampa. Allí aseguró además que «si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo».

Alberto Fernández afirmó que «nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo», durante el acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas que se realiza en General Pico, en la provincia de La Pampa.

El Presidente afirmó que «la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina» y consideró que «si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo».

«El crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria», afirmó.

Según se informó oficialmente, el Jefe de Estado llegó este mediodía al aeropuerto de General Pico, en el extremo noreste de la provincia de La Pampa, donde fue recibido por el gobernador, Sergio Ziliotto, y la intendenta local, Fernanda Alonso.

Luego recorrió las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca.

Integran la comitiva el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello.