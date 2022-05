En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Macarena Tello comentó que actualmente se encuentra estudiando medicina en Córdoba, luego de haber egresado de la secundaria en 2016.

Nació en Río Grande, tiene 23 años, realizó el jardín de infantes en la institución Rosarito Vera y tanto la primaria como la secundaria en el CIERG, luego se fue a estudiar medicina a la Universidad Católica de Córdoba, hizo el curso ingreso ese mismo verano y desde allí sigue estudiando. En febrero de 2022 terminó su último examen final y ahora está cursando el internado rotatorio, que es la práctica final obligatoria, por lo cual se recibirá de doctora finalmente en el mes de noviembre.

Macarena se refirió a está nueva modalidad, donde el último año de la carrera se destina a las prácticas en los hospitales. “Hace unos años se agregó esto, se reducen los años de carrera a 5 años y el sexto año se deja para la práctica. Está bueno volver a la rutina y a los hospitales, a encontrarse con los pacientes”, sostuvo haciendo una relación con la salida de la pandemia, y agregó que “ya estoy en el último tramo de la carrera, luego viene la especialidad que uno elija”.

Respecto de su vocación, viniendo de una familia donde hay muchos profesionales de la medicina, la joven fueguina remarcó que “siempre me llamó mucho la atención y desde chica acompañaba a mi papá al CEMEP, que trabajaba ahí, y ahí me llamaba mucho esa parte, de mi abuelo que era oftalmólogo, mis tíos son médicos, y siempre me gustó esa parte, pero si me he planteado algún camino como arquitectura o periodismo, muchas cosas”.

“Yo creo que tal vez en las personas no existe tanto la vocación de nacimiento, que tengamos un legado para hacer algo, creo que todos si nos esforzamos podemos hacer lo que queramos y hay algo que tira y que finalmente se refleja en la persona -relató Macarena-. Hoy pienso hacia atrás y veo que no hubiera elegido otra cosa, pero a la vez podría haber sido cualquier cosa, porque si le pones ganas a lo que sea sale”.

Por otra parte, habló sobre las implicancias de proceder de una familia de doctores. “En Córdoba ahora estoy cursando en un hospital que hay un amigo de la cursada de mi papá, de su facultad, él lo conoce, pero el resto no te conocen acá en Córdoba y eso está bueno porque armás tu propio camino. En Río Grande quizás sí suena más algún que otro apellido, pero me parece que está bueno que cada uno haga lo suyo y se reconozca por lo que uno hace”, expuso la futura médica.