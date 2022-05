Durante su alocución, Harrington señaló que “imagínense lo importante que es esta obra que beneficia directamente a 12 comerciantes alas y 12 comerciantes que están instalados en esta vida, para los turistas que vengan a visitarnos, 20 taxistas directamente beneficiados acá, los pibes que vienen a la escuela y muchos vienen caminando desde la otra punta punta del pueblo y todos sabemos lo que pasaba cuando los pibes venían caminando y se llenaban de tierra o de barro en el invierno”.

“Estás obras que hacemos nosotros, que nos gusta encarar que son grandes desafíos, traen beneficios para todos, traen beneficios colectivos como nos gusta decir, porque las políticas públicas se piensan de esta manera, se piensan para el beneficio colectivo, para romper el individualismo, para generar bienestar, para elevar la calidad de vida de todos y eso es lo que más me llena y lo que más me enorgullece del equipo de trabajo que tengo, de todos los que me acompañan”, subrayó el mandatario.

Por último, Harrington indicó que “vamos avanzando, vamos creciendo y es lo que venimos, venimos a cumplir con nuestra palabra, venimos a trabajar para nuestra gente y vinimos a hacer crecer este pueblo, este Tolhuin, para construir el Tolhuin que todos nos merecemos, que sigamos creciendo y que nos sigan acompañando”.