Río Grande.- El concejal Raúl von der Thusen explicó su propuesta que busca beneficiar laboralmente a los vecinos y vecinas mayores de 45 años, ya que es uno de los grupos sociales más golpeado por el desempleo.

Al respecto el edil comentó que “una de las mayores demandas de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad es la falta de empleo, pero este problema afecta aún más a una franja etaria que queda afuera del circuito laboral solamente por su edad, las personas mayores de 45 años tienen mayor dificultad para conseguir empleo ya que en la mayoría de las ofertas laborales el límite de edad es uno de los requisitos y condicionantes”, sentencio el edil.

En este sentido Von der Thusen señaló que “esta franja etaria no es tenida en cuenta por los empleadores, ya que hay una falsa creencia de que a cierta edad las personas no están preparadas para afrontar nuevos desafíos, no soportan los cambios o no están listos para tener jefes más jóvenes que ellos”.

“Sin embargo, sabemos que hay muchos adultos debidamente preparados para llevar adelante distintos trabajos y que en muchas oportunidades los mismos cuentan con aptitudes que son muy valiosas, y es allí donde debemos poner el foco, de hecho, a diario recibimos currículums vitae a través de los canales de comunicación que tengo con los vecinos, y muchos de ellos son mayores de 45 con muchísima experiencia y capacidades, personas que aún tienen mucho para aportar y buscan una nueva oportunidad”, destacó Von der Thusen.

Sobre las implicancias del programa laboral ‘Segunda Oportunidad’, el concejal explicó que “lo que proponemos concretamente es crear un registro de personas mayores de 45 años en busca de empleo, y a partir de allí dar beneficios fiscales a las empresas que contraten a inscriptos en este programa, como ser descuentos y exenciones en el pago de diversos tributos municipales”.

Por tal motivo indicó que “desde el ámbito público también se aportará a esta iniciativa, ya que proponemos que las empresas oferentes de licitaciones públicas o privadas realizadas por la municipalidad, se comprometan y obliguen a contratar personal inscripto en este programa, o sea personas mayores de 45 años, lo cual le dará puntos para acceder con privilegio a dicha licitación en orden a la oportunidad, mérito y conveniencia”.

El programa laboral ‘Segunda Oportunidad’ dependerá de la Dirección de Empleo Municipal, lugar en el cual podrán inscribirse los interesados en formar parte del listado de beneficiarios en el caso de aprobarse este proyecto de ordenanza.

Von der Thusen también profundizó en la problemática del desempleo en nuestra ciudad señalando que “en la actualidad estamos viendo los altos niveles de desempleo que hay, a muchos adultos mayores de 45 años de nuestra ciudad les ha tocado, lamentablemente, quedar desempleados luego de años estar trabajando en el mismo lugar, sin ir más lejos es de público conocimiento el problema que ha causado el cierre de las fábricas como Visteon o Digital Fueguina y otras que han cerrado sus puertas en razón de la pandemia vivida en el año 2020 y parte del 2021, dejando a miles de miles de riograndenses sin trabajo, por lo que a esos vecinos y vecinas es a quienes apuntamos con este proyecto, ya que son muchos los que con una vasta experiencia y formación no pueden acceder a un empleo formal”.

Por último Von der Thusen señaló que “en los próximos días presentaremos este proyecto convencido de que mejorará notablemente la calidad de vida de los riograndenses que puedan acceder a este programa, por lo que para lograr este fin nos reuniremos con todos los sectores que sean necesarios como ser los niveles del Estado, Cámara de Comercio, vecinos y vecinas que se encuentren en esta situación de desempleo por su edad y con todos aquellos sectores que creamos conveniente para lograr el objetivo”, concluyó el edil.