Las autoridades reconocen que «las multas no se van a aplicar, no tienen sentido»

El Censo 2022 registra una importantísima participación de las viviendas del país desde que se habilitó el formulario digital, por el cual se puede completar de modo online el formulario. Por primera vez se podrá realizar desde la web y de forma presencial, por lo que Indec informó que aquellas personas que no lo hagan, tendrán una penalidad de acuerdo a lo establecido en la ley.

El avance técnico permitió que sea la primera vez que el censo se pueda hacer vía web, lo que está habilitado desde el pasado 16 de marzo hasta el próximo 18 de mayo inclusive, fecha en la que se desarrollará el Censo 2022 de forma presencial, en el formato clásico con los censistas puerta a puerta.

Sin embargo, aunque las opciones para completar los datos se ampliaron, muchos dudan en no participar del Censo 2022, lo cual puede generar una pena, aunque las propias autoridades reconocen que no se van a aplicar estas multas.

Al menos así lo sostuvo Ana Arcos, directora del Instituto Provincial de Análisis e Investigación de Estadística y Censos, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«Por mandato legal hay obligación de responder, pero no está establecida la multa ni es el propósito; nosotros hacemos hincapié en que la ciudadanía participe activamente», sostuvo y aclaró: «Las multas no se van a aplicar, no tienen sentido».