El secretario de Energía, Moisés Solorza, dio a conocer la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada este sábado, por la cual se les quitan todos los subsidios a las empresas criptomineras. Tierra del Fuego es pionera en solicitar la aplicación de esta medida, que podría hacerse extensiva a otras jurisdicciones.

Para argumentar la decisión, Solorza citó a los funcionarios de Tolhuin que aseguraron que hay muchas empresas que no están llegando a esa localidad por falta de energía, sin la cual es imposible producir y que un alto porcentaje precisamente se lo llevan las criptomineras, si bien no es el único motivo.

‘Esta situación que se presenta es por la falta de planificación histórica que tuvo la provincia. El grado de obsolescencia de los equipos y el abandono del existente dan cuenta de que el foco estuvo puesto en otro lado’, reprochó.

Y fustigó: ‘Algunos tienen memoria corta y no se acuerdan de que hemos tenido equipos sin mantenimiento por siete años, se compraron lamparitas a mansalva en lugar de fortalecer las redes de las ciudades, no se compró equipamiento nuevo salvo el que se le puso a la Cooperativa Eléctrica con fondos públicos’.

Asimismo, precisó que ‘los objetivos de los gobiernos anteriores nos llevaron hasta acá y muchos que hoy se quejan no dijeron nada cuando se instalaron las criptomineras, que consumen gran cantidad de energía y generan poco empleo. Hubo una especulación financiera en sintonía con el gobierno nacional al fomentar la criptominería’.

‘Yo conozco todo el circuito y cómo fue fomentado. En su momento dije que era peligroso someter al sistema eléctrico fueguino al estrés que le genera esta tecnología de consumo intensivo. No se trabajó sobre normas ni sobre un reordenamiento, tampoco en fortalecimiento de las redes. Se le dejó la facultad a la Cooperativa Eléctrica y a la DPE de otorgar las factibilidades a estos procesos, pero esto va a cambiar porque estamos trabajando normas para establecer prioridades’, adelantó.

En ese sentido, consideró que ‘la factibilidad debe ser administrada de manera estratégica por el Estado provincial y no por las distribuidoras, que tienden a hacer su negocio y vender la energía disponible. Queremos regular esa actividad en Tierra del Fuego’.

Con respecto a la quita de subsidios o de aportes extraordinarios a la criptominería, informó que ‘Tierra del Fuego es la primera provincia que tiene una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. A pedido de la Secretaría a mi cargo por resolución se le quitaran todos los subsidios del Estado nacional a esta actividad’.

‘En el boletín oficial del viernes se publicó nuevamente el precio estacional de energía, el precio del transporte y las criptomineras están claramente excluidas de cualquier beneficio impositivo de la generación eléctrica. La tarifa se ha incrementado en cinco o seis veces más de lo que venían pagando’, dijo.

Observó que ‘es una actividad poco regulada, pero que no está prohibida, por lo tanto, hay que trabajar en la reglamentación e instrumentación de herramientas que la controlen, dejando claro si es una actividad industrial o financiera y económica, porque eso no está muy claro. La Cooperativa Eléctrica y la DPE tienen que hacer el pass through, como se denomina, para hacer el cálculo y aplicar la tarifa final a cada una de ellas’.

‘Hemos planteado al Ejecutivo nacional y a CAMMESA esta situación que se presenta no sólo en nuestra provincia. No sería de extrañar que la medida aplicada en Tierra del Fuego se haga extensiva a todo el país. Es un gran precedente que seamos la primera provincia que pidió la quita de subsidios a la energía para esta actividad’, recalcó.

Finalmente, Solorza señaló que ‘he pedido un listado de cuáles son las empresas que han declarado la actividad como tal, porque no tenemos el padrón total de todas. Hay algunas donde no está declarada la actividad, pero las prestadoras de servicios nos han brindado la información con geo referencia de cuáles son las empresas que han pedido factibilidades eléctricas para desarrollar la criptominería’.

Informe de 9420.com.ar