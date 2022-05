En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la ushuaiense Melisa confirmó que “empezamos siendo 4 personas junto con un periodista que me hizo la primera entrevista y ahora, hoy por hoy, somos 140 familias en 2 días”.

La mujer sacó un crédito de 2 millones y hoy está debiendo 8 millones, empezó pagando 16 mil pesos por día y hoy la cuota supera los 70 mil pesos. En el último mes, según la documentación con la que cuenta, la deuda aumentó aproximadamente un millón de pesos.

“Yo estoy en el autoconvocados nacional en el Facebook y la semana pasada, nos invitan a una reunión zoom con los abogados de Buenos Aires que van a iniciar una demanda colectiva a nivel nacional, yo me conecto con ellos y en la reunión el abogado me dice que a mí no me puede representar porque yo tengo la central que es Tierra del Fuego porque mi préstamo lo saqué en el Banco TDF y ahí fue donde ellos me aconsejan buscar un abogado local que nos quiera representar y si es algo colectivo mucho mejor, como que iba a tener más peso”, comentó la damnificada.

“Probablemente deben haber un montón de familias, por eso está buena la convocatoria y todas las entrevistas que vengo haciendo porque de a poco se nos van agregando cada vez má.s empezamos 4 hace dos días y si ya somos 140, y mi escribió gente de afuera de Tierra Fuego, que ha sacado préstamo viviendo acá, pero no viven más acá”, relató Melisa en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.,

Explicó que “saqué un préstamo de 2 millones, la primer cuota la pague 16.000 peso y hoy por hoy la última cuota, la de este mes, pagué 72.000, voy por la cuota 47 recién y ayer me asusté más todavía cuando fui al banco a pedir el resumen, porque el mes pasado debía 7 mllones y ahora me encuentro con qué debo 8 millones, es decir que aumentó un millón de un mes a otro, y la cuota sigue subiendo”.

“Yo ahora llevo un saldo de 1.600.000 y yo saqué 2 millones, casi que lo tengo pagado, y lo que me queda pagar es lo que sigue aumentando”, mencionó la mujer, y agregó que “por ahora yo lo vengo manejando bien, pero mi preocupación es que en la pandemia se decretó un DNU dónde nos protegían por este tema de la pandemia, y vence en junio y no sé cuál será el aumento que se nos va a hacer y cada banco se maneja diferente”.