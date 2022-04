En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Coki, remarcó que “sabemos que la sangre tiene vencimientos distintos, entonces necesitamos que todos los días la gente se acerque, no en forma compulsiva, pero sí que tengamos todos los días donantes disponibles, porque la sangre tiene, antes de que el paciente lo requiere, tiene que estar estudiada, tiene que estar fraccionada”.

La doctora subrayó que los profesionales están todos los días para que la gente se acerque a donar sangre: “Lo principal es que no tenga miedo a las agujas, la edad es de 18 a 60 años, un peso de 52 kg, la última cirugía tiene que ser un año y sobre las vacunas deben consultar también, pero algunas ya en siete días pueden donar; por ejemplo, con la medicación si son hipertensos tienen que estar controlados, los diabéticos no tienen que usar insulina y cualquier duda nos pueden consultar al WhatsApp, pero sí deben estar sanos y no tener ninguna patología crónica que afecte al corazón al riñón o al hígado”.

Respecto de la metodología para la extracción de sangre, Coki expuso que “ya no es por turno, es por orden de llegada, y desde las 8:30 pueden venir, se realiza una breve entrevista, se hace un control previo, hay que llenar la planilla y ahí empiezan a donar”, siendo que “no tienen que estar en ayunas, tienen que desayunar algo, y si con azúcar mejor, algo liviano, sin grasa ni leche”.

“Nosotros igual algo le damos acá un refrigerio, pero sí es mejor que vengan desayunados, más si es la primera vez que vienen porque puede bajar un poquito la presión, pero es para evitar esto”, indicó la médica en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

Por último, acerca de las necesidades de donaciones que tiene el Hospital actualmente, Coki detalló que “si vienen tres a cinco personas por día estaría bien porque no no sirve que vengan un solo día 50 donantes, sino que hay veces que no viene nadie y esto nos preocupa porque hay es insumo que dura solamente 7 días después ya esa sangre se descarta y por eso es importante que tengamos todos los días un donante”.