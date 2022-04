En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Raña Fue remarcó que “los legisladores de la Comisión de Salud nos han escuchado, nos han transmitido cuál es su idea y la idea de ellos es recabar toda la información posible de todos los organismos sociales que puedan para tratar de llegar a lograr el mejor proyecto posible”, y agregó que “la postura de la Asociación de Trabajadores del Estado es muy sencilla y hay dos puntos en los cuales nosotros no coincidimos para nada”.

En ese marco, expresó que desde el sindicato no están de acuerdo con el proyecto del Gobierno provincial de “incremento de los aportes de parte del afiliado” y añadió que “no estamos de acuerdo tampoco con la conformación del directorio que se mantendría del mismo modo que hasta ahora con dominio exclusivo y absoluto del Estado”.

“Nosotros estamos convencidos, después de hacer un análisis concienzudo de la situación de la obra social, que en realidad el problema es que hay un desequilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa, pero lo que no coincidimos es con respecto a la interpretación que se le da a ese desequilibrio -amplió Raña-. Nosotros entendemos que tal desequilibrio obedece realmente a una fuga de dinero de la obra social, que tiene que ver con el exceso que los prestadores, especialmente privados, porque no tienen prestadores casi del Estado o público”.

“Alguien va a hacerse atender por un dolor en el pie y terminan pidiéndole radiografía, tomografía, resonancia magnética, laboratorio, y la verdad muchos de esos estudios son innecesarios, salen una barbaridad de dinero, y esa es la fuga por eso existe el desequilibrio”, explicó el afiliado en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

En ese orden de cosas, señaló que podría incluso tratarse de una “malversación de parte del prestador”, siendo que “se necesita hacer una auditoría contable y una auditoría médica para ver si las prestaciones se condicen realmente con la necesidad de cada paciente”.

“La obra social hoy no tiene médicos auditores, no es que no tengan, en realidad tiene, lo que pasa es que no están auditando respecto de la compra de medicamentos”, concluyó.