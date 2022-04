Villarroel comentó que “nuestro secretario General, Alberto Murúa, y su Comisión Nacional han hecho una paritaria muy buena para nosotros que es del 41% más 66.000 pesos no remunerativos”, y añadió que “lo han hecho en un corto plazo y es como para ayudar en la devaluación que tenemos en el país”.

“Es una suma muy importante y en el corto plazo lo hace muchísimo mejor porque en septiembre se sentarían ellos de nuevo a hablar de paritarias, así que estamos muy contentos, le ha caído muy bien esto a todos los trabajadores de la industria de los plásticos”, subrayó el gremialista.

Con relación a los números precisos, Villarroel señaló que “ahora el aumento empieza a partir de abril con una suma no remunerativa de 14.000, en mayo una suma no remunerativa de 17.000, en junio de 20 mil, y en junio ya entraría el 28, 9% al básico; y en agosto tenés una suma no remunerativa de 15.000 pesos, en septiembre el 9,31% y eso genera más o menos un 41 por ciento al básico y la suma no remunerativa, si lo ponemos en un porcentual, sería un 15% más; sea que estaremos cobrando en ese período de Casi 6 meses el 56% de aumento en estos meses, si uno pone la suma no remunerativa en porcentajes”.

“Lo bueno para los trabajadores plásticos es que siempre Alberto Murúa tiene en cuenta el bolsillo del compañero, entonces hacen unas paritarias que antes eran anuales era de mayo a mayo y lo están haciendo ahora cada seis meses -remarcó Villarroel-, Nosotros veníamos ya del año pasado con una suma no remunerativa y con aumento también del 45%, entonces venimos siempre manteniendonos en lo que va devaluando el país, y Alberto y toda la comisión paritaria tiene eso de mantener, dentro de todo, la economía de los compañeros en su casa”.