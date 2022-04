La concejala Cintia Susñar se reincorporó hoy al trabajo legislativo luego de varias semanas se ausencia con motivo de su situación de salud.

Tras mantener hoy varias reuniones con sus pares y con los empleados del Concejo Deliberante, la edil publicó una carta en la que dice estar «sumamente feliz y emocionada», agradece el apoyo de todas las instituciones y hasta habla de las «especulaciones» que se realizaron sobre su posible salida del cuerpo deliberativo

La carta

Después de varias semanas, pude regresar al Concejo Deliberante. Estoy sumamente feliz y emocionada por haberme reencontrado nuevamente con el personal de esta casa legislativa, tras haberme sometido a una intervención quirúrgica de público conocimiento y de la que continúo evolucionando de forma muy positiva.

Además de haber conversado con el personal del Concejo, mantuve un encuentro con mis pares Hugo Martínez RGA, Miriam «Laly» Mora y Javier Calisaya, con quienes dialogamos sobre la agenda legislativa, y principalmente, analizamos el Proyecto de Paridad de Género que trataremos en la próxima Comisión prevista para el 9 de mayo. Pudimos evacuar algunas dudas y coincidimos en seguir trabajando en conjunto para lograr la mejor Ordenanza que garantice una real igualdad de derechos para todas y todos.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer, no solo el cálido recibimiento de mis pares y del personal del Concejo, sino también el acompañamiento que me ha brindado constantemente el Municipio de Río Grande a través del intendente, Martín Perez, y la secretaria de la Mujer, Alejandra Noemí Arce. Gracias por el apoyo durante estos días que fueron muy difíciles. Les agradezco de corazón y seguiremos trabajando juntos para que la paridad de género sea una realidad, de la mejor manera posible, en Río Grande.

Por último, quiero dejar bien en claro que, a pesar de ciertas especulaciones sobre mi retorno, actualmente me encuentro con más fuerzas que nunca para seguir desempeñando mi función como Concejala de Río Grande con la misma responsabilidad de siempre. Mi compromiso es y seguirá siendo con el pueblo de nuestra querida ciudad.

¡Gracias a todos los que me brindaron su sincero cariño!